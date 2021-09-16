Borusan Otomotiv’in en yeni modelleri Autoshow’da!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv, dört yıl aradan sonra düzenlenen ve ilk defa dijital olarak otomobil tutkunlarının ziyaretine açılan Autoshow 2021 Mobility’de temsilcisi olduğu BMW, MINI, BMW Motorrad, Jaguar ve Land Rover markalarının en yeni modellerini sunuyor.

Borusan Otomotiv fuarda 37 otomobil ve 14 motosiklet ile yer alıyor. Türkiye’de temsil ettiği premium markaların yüzde 100 elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motora sahip modellerini sergileyen Borusan Otomotiv, BMW’nin elektrikli mobilitedeki yeni amiral gemisi BMW iX ‘i de fuarda ilk kez sergiliyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Borusan Otomotiv Grubu olarak Türkiye’nin ilk dijital otomotiv fuarına tüm markalarıyla katılmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Dijital dönüşümle birlikte değişen dünya düzenine her geçen gün daha fazla uyum sağlayarak alışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en önemli fuarlarından biri olan ve bu yıl ilk kez dijitale taşınan Autoshow’da bu dönüşümün beraberinde getirdiği yeniliklerden biri. Borusan Otomotiv Grubu olarak Türkiye’de temsil ettiğimiz BMW, MINI, BMW Motorrad, Jaguar ve Land Rover markalarımızın en yeni modelleriyle bu etkinliğe katılıyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Otomotiv sektörü son yıllarda çok hızlı ve radikal bir değişimin içinden geçiyor. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi otomobil endüstrisinde hepimiz elektrikli bir devrime şahit oluyoruz. Borusan Otomotiv Grubu olarak biz de elektrikli mobilite konusunda Türkiye’deki öncü şirketlerin başında geliyoruz. Temsil ettiğimiz markaların tamamen elektrikli ve hibrit modellerini dünya ile aynı anda Türk tüketicisine sunarak bu alandaki kararlılığımızı göstermeye devam ediyoruz. Bu yoldaki kararlılığımızın ifadesi olarak da kendimize “Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü Olmak” misyonunu belirledik. Bu doğrultuda Autoshow 2021 Mobility süresince tüm markalarımızın tamamen elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (Plug-In Hybrid) motorlu modellerini sizlerle buluşturuyoruz.” dedi.

Autoshow 2021 Mobility’de BMW’nin teknoloji amiral gemisi olan tamamen elektrikli iX’in yanı sıra, göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé’nin de ilk gösterimini yapacak olan Borusan Otomotiv, her iki modeli de yılın son aylarında Türkiye’de yollara çıkaracak. 2022 yılında ülkemizde satışa sunulması planlanan tamamen elektrikli BMW i4 de Autoshow 2021 Mobility’de yerini alan çarpıcı modeller arasında.

BMW’nin yüksek performanslı otomobilleri M3 Competition Sedan ve M4 xDrive Coupé, kompakt sınıftaki temsilcileri 1 Serisi ve 2 Serisi Gran Coupé, sunduğu kullanışlılık ve maksimum sürüş keyfiyle öne çıkan 3 Serisi, kompakt boyutları ve 120 Ah’lık bataryalarıyla şehir içi elektrikli otomobil kullanımında öne çıkan i3s, premium segmentte standartları belirleyen BMW 5 Serisi, geniş hacmi ve kullanışlılığıyla dikkat çeken BMW 6 Serisi GT ve son olarak şık tasarımı ve kaslı gövdesiyle büyüleyen BMW 8 Serisi Gran Coupé de Autoshow 2021 Mobility’nin dikkat çeken diğer modelleri arasında yer alıyor.

2030 yılında tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen MINI’nin tamamen elektrikli ilk modeli yeni MINI Electric, ikonikleşen go-kart sürüş hissi ve yenilenen özellikleri ile MINI Cabrio, MINI 3 ve 5 Kapı, ailenin en hızlı otomobilleri MINI John Cooper Works 3 Kapı ve MINI John Cooper Works Cabrio modelleri fuar boyunca meraklılarını bekliyor.

BMW Motorrad’ın 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak tamamen elektrikli scooter modeli BMW CE 04 ve geniş çanta hacmi ile uzun mesafe yolculukları bir keyif haline getiren BMW R 18 Transcontinental ve BMW R 18 B modelleri fuar boyunca motosiklet tutkunlarının gözdesi oluyor. Ayrıca, Türkiye’de satışta olan diğer BMW Motorrad modelleri de Autoshow 2021 Mobility’de yakından incelenebiliyor.

Jaguar ve Land Rover da tamamen elektrikli ve Plug-In Hybrid (PHEV) motor seçeneklerine sahip modelleriyle Autoshow 2021 Mobility’de yerini alıyor. Land Rover’ın ikonikleşen modeli Land Rover Defender ve 1.5lt Plug-In Hybrid motor seçeneğine sahip Range Rover Evoque ve Land Rover Discovery Sport modellerinin yanı sıra bu yıl sunulmaya başlayan 1.5 lt benzinli Range Rover Evoque da sergilenecek modeller arasında yer alıyor. Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk performans SUV’u Jaguar I-PACE ile dinamik tasarımı ve 1.5 litrelik benzinli motoruyla öne çıkan Jaguar E-PACE de fuar süresince incelenebiliyor.

Autoshow 2021 Mobility Fuarı’nda sergilenen modeller;

BMW iX

Autoshow 2021 Mobility Fuarı’nda Türkiye tanıtımı yapılan BMW’nin elektrikli mobilitedeki yeni amiral gemisi iX, 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de xDrive40 versiyonuyla satışa sunuluyor. WLTP normlarına göre kullanıcısına 425 km’lik menzil sunan BMW iX, doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımıyla üretiliyor. BMW iX xDrive40, BMW iX’in DC hızlı şarj altyapısı sayesinde yaklaşık 35 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşırken, on dakikalık şarjla yaklaşık 120 km sürüş menzili sunuyor.

Shy Tech yaklaşımıyla tasarlanan BMW iX’in kabini işlevsellik ve teknolojik yaklaşımı ifade ediyor. Altıgen şeklinde tasarlanan direksiyon ve koltuk yapısına entegre etme seçeneği olan hoparlörler BMW tarafından ilk defa bir modelde sunuluyor. 12.3 inç ve 14.9 inç BMW Kavisli ekranlar yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturuyor.

BMW, iX modelinde iki elektrik motoru, güç elektronikleri, şarj teknolojisi ve yüksek voltajlı bataryayı kapsayan beşinci nesil eDrive sürüş sistemini kullanıyor. BMW iX, sınıfında öncü “Carbon Cage” ile yol tutuş kabiliyetini ve kabin içindeki konfor seviyesini artırırken, 0.25 Cd’lik sürtünme katsayısı sunan alüminyum uzay çerçevesi sayesinde menzilini de artırmayı başarıyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, Autoshow 2021 Mobility Fuar’ında tanıtacağı bir diğer modeli ise şık ve sportif tasarımlı Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé.

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé bir önceki versiyona göre geliştirilen boyutlarıyla hem sürüş dinamiklerini hem de iç hacmini daha da ileriye taşıyor. Bu yıl BMW’nin evinde düzenlenen IAA Mobility 2021’de ilk defa görücüye çıkan otomobilin Türkiye’de 2021 yılının sonlarına doğru yollarda olması hedefleniyor.

BMW i4

BMW’nin ilk tamamen elektrikli Gran Coupé otomobili olan i4, eDrive40 versiyonuyla bu yıl Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2021’den sonra Autoshow 2021 Mobility’deki yerini aldı.

BMW i4, BMW Live Cockpit Professional donanımıyla estetik tasarım detaylarını iç mekânda da sürdürüyor. Yeni BMW iDrive sistemi, BMW Kavisli Ekran ve gelişmiş BMW Head-Up Display’ın uyum içinde çalışmasını sağlıyor. BMW Kavisli ekran, tek bir cam yüzeyden oluşan 12.3 inç bilgi ekranı ve 14.9 inç kontrol ekranını birleştiriyor.

Beşinci nesil eDrive’a sahip olan i4 kullanıcısına emisyonsuz sürüş keyfini dört kapılı otomobil ferahlığı ve pratikliğiyle birleştirerek sunuyor. BMW i4’e özel geliştirilmiş en modern batarya sistemi sayesinde otomobil, DC şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarjla 164 km gidebilecek menzile ulaşıyor. BMW i4’ün 2022 yılı içinde Türkiye’de yollara çıkması planlanıyor.

Sürdürülebilirlik konusunda BMW i4 de üretim sürecinde yalnızca hidroelektrik santrallerinden elde edilen, yenilenebilir enerji kullanımıyla fark yaratıyor. Ayrıca yüksek oranda geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen BMW i4 bu sayede doğal kaynak kullanımını düşük bir seviyede tutarak karbon ayak izini de minimuma indirmeyi hedefliyor.

BMW iX3

2021 yılı içinde Türkiye’de satışa sunulan ve markanın ilk tamamen elektrikli SAV otomobili iX3 yerden yüksek gövdesi, WLTP normlarına göre kullanıcısına sunduğu 459 km’lik menzili ve 286 bg güç üreten elektrik motoruyla öne çıkıyor.

Beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip olan otomobil BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında gerçekleştirilen 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 100 kilometrelik menzile kavuşuyor. Ayrıca otomobilin boş bataryası yalnızca 34 dakikada yüzde 80 oranında şarj oluyor.

BMW M3 Competition Sedan ve BMW M4 xDrive

BMW’nin yüksek performanslı otomobilleri olan Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 xDrive modelleri de Autoshow 2021 Mobility’de sergileniyor.

Sahip oldukları BMW M TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli motorları 510 beygir güç üreten otomobillerin aktarma görevini ise M departmanı tarafından özel olarak geliştirilmiş 8 ileri M Steptronic şanzıman yerine getiriyor.

Autoshow 2021 Mobility’de otomobil tutkunları BMW’nin bu modellerinin yanında kompakt sınıfta yer alan 1 Serisi ve 2 Serisi Gran Coupé’yi, sunduğu kullanışlılık ve maksimum sürüş keyfiyle öne çıkan 3 Serisi’ni daha yakından inceleme fırsatı buluyorlar.

Ayrıca, kompakt boyutları ve güçlendirilmiş 120 Ah bataryalarıyla şehir içi elektrikli otomobil kullanımını farklı bir boyuta taşıyan BMW i3s, premium otomobil kavramında standartları belirleyen BMW 5 Serisi, geniş hacmi ve kullanışlılığıyla öne çıkan BMW 6 Serisi GT, şık tasarımı ve kaslı gövdesiyle dikkat çeken BMW 8 Serisi Gran Coupé, Autoshow 2021 Mobility’de sergileniyor.

Autoshow 2021 Mobility’de BMW’nin standına gelen ziyaretçiler, BMW Joyblog’un öne çıkan yazılarını ve BMW Türkiye olarak gerçekleşen dikkat çekici iş birliklerinin videolarını inceleyerek, kendilerini BMW dünyasının içinde hissedecekler. Joytalks bölümünde ise, otomobil fuarlarının tarihçesinden, elektromobiliteye uzanan keyifli sohbetleri dinleyebilecekler.

Ayrıca BMW modelleriyle ilgilenen ziyaretçiler, Online Video Chat platformuna erişerek, daha detaylı bilgiler alabilecek ve BMW’ni Bul Online Rezervasyon Platformu’na ulaşabilecekler.

MINI Electric

MINI markasının ilk seri üretim tamamen elektrikli modeli olan Yeni MINI Electric kullanıcısına sunduğu go-kart hissini sıfır emisyonla birleştiriyor. Şehir içi kullanıma uygun olan boyutlar ve elektrikli mobiliteyi vurgulayan tasarım detaylarıyla Yeni MINI Electric, diğer MINI modellerine fazlasıyla benzese de farklı tasarım dokunuşları sayesinde kolaylıkla ayrıştırılabiliyor.

Yeni MINI Electric, 184 bg güç üreten motoru ve tam şarjla sunduğu 234 kilometre menziliyle Autoshow 2021 Mobility’de meraklılarını bekliyor.

MINI 3 ve 5 Kapı

Detaylı bir şekilde yenilenen yeni MINI 3 Kapı ve 5 Kapı modelleri, önceki versiyonlarına göre daha keskin tasarımları ve zengin donanım seçenekleriyle öne çıkıyor. İkonik tasarımıyla otomobil severlerin her daim favori markası olan MINI, yeniden tasarlanan farları ve genişletilen altıgen çerçeveye sahip karakteristik radyatör ızgarasıyla yeniliğini dışarıya vuruyor.

Yeni MINI ailesinin tümünde geri vites lambası haricinde arka lambaların tüm fonksiyonlarında LED aydınlatma teknolojisi sunuluyor.

Yeni MINI 3 ve 5 Kapı modellerinin dışındaki değişim iç kısımda da devam ediyor. Önceki jenerasyona göre iç tasarımda daha az kullanılan krom malzemeler yerini siyah renkli detaylara bırakıyor. 8,8 inç boyutundaki dokunmatik ekran Yeni MINI ailesinin standart donanımları arasında yer alıyor. Çok işlevli düğmelere sahip yenilenen spor deri direksiyon, Yeni MINI 3 kapı ve MINI 5 kapı model seçeneklerinde standart donanım olarak sunuluyor.

MINI Cabrio

Yeni nesil MINI Cabrio da yenilenen MINI ailesinin bir üyesi olarak Autoshow 2021 Mobility’deki yerini alıyor. Özgür ruhlu ve şık tasarımlı MINI Cabrio, go-kart sürüş hissiyle açık havayı birleştiriyor.

Sade silüeti ve belirgin tavan çizgisiyle Yeni MINI Cabrio, üzeri açılabilen bir otomobilden daha fazlasını kullanıcısına sunuyor. MINI Cabrio’nun sahip olduğu kumaş tavan 30 km/s hızlarla giderken bile hem açılıp hem de kapanabiliyor.

MINI John Cooper Works 3 Kapı

MINI markasının yüksek performans modeli MINI John Cooper Works, Türkiye’de ilk defa dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021 Mobility’de otomobil severlerle buluşuyor.

Saf performans sunan 2 litre hacminde TwinPower turbo motoru sayesinde otomobil 231 bg güç ve 320 Nm tork üretiyor. 8 ileri Steptronic şanzımanla kombine edilen performanslı motoru Yeni MINI John Cooper Works’ü 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.1 saniyede ulaştırıyor.

Yeni MINI John Cooper Works 3 Kapı, MINI’ye ayrılmış olan özel bölümde Autoshow 2021 Mobility süresince daha yakından incelenebiliyor.

MINI John Cooper Works Cabrio

MINI ailesinin hem performanslı hem de üzeri açılabilir modeli olan MINI John Cooper Works Cabrio, Autoshow 2021 Mobility’de otomobil severleri bekliyor. 231 bg güç, 320 Nm tork üreten 2 litre hacmindeki motoruyla diğer MINI modellerinden kolayca ayrılan MINI John Cooper Works Cabrio, üzeri açık otomobil keyfini maksimum go-kart sürüş hissiyle kullanıcısına yansıtıyor. Yeni MINI John Cooper Works Cabrio 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.5 saniyede ulaşıyor.

Autoshow 2021 Mobility’de John Cooper Works ailesinin diğer üyeleri olan MINI John Cooper Works Clubman ile MINI John Cooper Works Countryman de otomobil severlerle buluşuyor.

MINI markasına ayrılmış olan bölümde tüm bu modellere ek olarak yerden yüksek gövdesi ve kullanışlılığıyla öne çıkan MINI Countryman ALL4, geniş iç hacmi ile ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan MINI Clubman de Autoshow 2021 Mobility’de sergileniyor.

Ayrıca MINI markasına özel olarak ayrılmış olan bölümde MINI Video Chat Odası ve MINI’nin mirası hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçiler için “Dünden Bugüne MINI” köşesi bulunuyor.

Autoshow 2021 Mobility’ye özel olarak MINI markası, Test Sürüşü Yap ve Bilgi Al özelliklerini de ziyaretçilerine sunuyor.

BMW CE 04

BMW Motorrad’ın tamamen elektrikli scooter modeli BMW CE 04, Autoshow 2021 Mobility’de fütüristik tasarımı, yüksek menzili ve verimli motoruyla sahneye çıkıyor.

Yeni BMW CE 04, 31 kW (42 bg) güç üreten elektrik motoruyla 0’dan 50 km/s hıza sadece 2,6 saniyede çıkıyor ve kullanıcısına maksimum 120 km/s hıza ulaşma imkânı sunuyor.

Şehir içi iki tekerlekli mobiliteyi daha kolay ve ulaşılabilir boyuta getirmek için tasarlanan Yeni BMW CE 04 modelinin lityum-iyon pilleri hızlı şarj teknolojisiyle sadece 1 saat 40 dakikada tamamen doluyor.

BMW markasının geçmişten günümüze taşıdığı efsaneleşmiş sürüş keyfi yeni BMW CE 04 modelinde ECO, Rain, Road ve Dynamic diye adlandırılan sürüş modları ile biçimlendiriliyor. Yeni BMW CE 04 kullanıcısına sunduğu ABS fren sistemi sayesinde güvenli duruşu da beraberinde getiriyor.

BMW CE 04’ün öne çıkan en önemli teknolojik donanımı ise 10,25 inç boyutundaki ekranı. Büyüklüğüyle birlikte kullanışlılığıyla da dikkat çeken bu ekran üzerinden BMW CE 04’ün tüm sürüş bilgileri, sürüş modu seçimleri ve navigasyon kullanımı kolayca takip edilip, gerçekleştirilebiliyor.

BMW Motorrad’ın tamamen elektrikli CE 04 modeli 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.

BMW R 18 Transcontinental ve BMW R 18 B

BMW Motorrad’ın dikkat çeken diğer modelleri arasında ise BMW R 18 Transcontinental ve BMW R 18 B yer alıyor. 2020 yılında satışa sunulan BMW R 18 ve BMW R 18 Classic modellerinin ardından cruiser segmentindeki ürün gamını kuvvetlendiren BMW Motorrad, yeni modellerinde de köklü geçmişinin ikonik tasarım öğelerini modern teknoloji ile birleştiriyor.

BMW R 18 Transcontinental, hem bireysel ve hem de yolcu ile geniş saklama alanlarına ihtiyaç duyulan uzun mesafeli sürüşlerde öne çıkan bir model olmasıyla dikkat çekiyor. Uzun yolculuklarda yorucu olan rüzgârı kesme görevindeki yüksek ön camı, rüzgarlık deflektörü ve daire şeklinde tasarlanmış analog göstergeleri ilk etapta dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Marshall ses sistemi ve 10,25 inç büyüklüğündeki TFT renkli ekranı sayesinde uzun mesafeli yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Her iki model de Türkiye’de Eylül ayı içerisinde yollarla buluşuyor.

BMW Motorrad’a ayrılmış olan bölümde Autoshow 2021 Mobility boyunca sergilenecek diğer modeller ise Sport segmentinde BMW S 1000 RR ile BMW S 1000 R ve Tour segmentinde yer alan BMW R 1250 RT.

Ayrıca BMW Motorrad’ın Adventure segmentinde görülebilecek modelleri arasında da BMW R 1250 GS ve BMW R 1250 GS Adventure, BMW F 850 GS, BMW S 1000 XR, BMW F 900 XR, BMW F750 GS ile BMW F 850 GS Adventure yer alıyor. Heritage segmentinde yer alan BMW R nineT Scrambler modeli de fuar boyunca yakından incelenebiliyor.

Jaguar I-PACE

Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli performans SUV modeli olan I-PACE sahip olduğu 90kWh lityum-iyon bataryasıyla kullanıcılarına WLTP normlarına göre 470 km’lik menzil sunarken, 100kW hızlı şarjla yalnızca 45 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

Jaguar I-PACE’nin hem ön hem de arka aksta yer alan elektrik motorları toplamda 400 beygir güç ve 696 Nm tork üretiyor. Böylelikle araç 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşmayı başarıyor.

Jaguar E-PACE 1.5 lt Benzinli

Her açıdan dikkat çeken, 160 beygir gücünü 1.5lt benzinli motor seçeneği ile birleştiren Jaguar E-PACE, Autoshow 2021 Mobility’de otomobil severlerle bir araya geliyor.

Yenilenen tasarım detayları, Jaguar E-PACE’in teknolojisini ve modernliğini dışa yansıtıyor. Aracın içinde 11,4 inç boyutundaki kavisli HD dokunmatik Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi sunuluyor.

Ingenium ailesinin en yeni üyesi olan 1.5 litrelik motor, gücünü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletirken, 100 kilometrede ortalama 8,0 lt yakıt tüketimi değeri sunuyor.

Range Rover Evoque 1.5 lt PHEV ve 1.5 lt Benzinli

Şık tasarımı, kompakt boyutları ve yeni nesil teknoloji detaylarıyla Range Rover Evoque, Autoshow 2021 Mobility’de markanın öne çıkan modelleri arasında geliyor. Sahip olduğu vergi avantajlı 1.5lt motorunu, Plug-In Hybrid teknolojisiyle birleştiren Range Rover Evoque, 100km’de 2.0 lt yakıt tüketimi değerini kullanıcısına sunuyor. WLTP normlarına göre Range Rover Evoque 1.5 lt PHEV, içten yanmalı motoruna ihtiyaç duymadan 55 kilometre boyunca sadece elektrikle hareket edebiliyor.

Range Rover Evoque’un 1.5lt Plug-In Hybrid motor seçeneğine ek olarak 1.5 litre benzinli motor seçeneği de bulunuyor. Yeni 3 silindirli 1.5 litrelik motor, 160 bg güç ve 260 Nm tork değerlerine sahip.

Land Rover Discovery Sport 1.5 lt PHEV

Land Rover markasının Autoshow 2021 Mobility’de öne çıkan bir diğer modeli ise Plug-In Hybrid motor teknolojisine sahip olan Discovery Sport. 3 silindirli, 1.5 litrelik turbo beslemeli motoruna ek, sahip olduğu elektrik motoruyla birlikte Discovery Sport 300 beygir güç üretiyor. Performans ve tasarrufu bir arada sunan bu modelin yakıt tüketim değeri ise 100km’de 2lt. Ayrıca Discovery Sport PHEV, sadece elektrikle WLTP normlarına göre 55 km mesafe gidebiliyor.

Land Rover Defender

Land Rover markasının kaşif ruhuna sadık kalınarak, yepyeni tasarımı ve günümüz modern teknolojileriyle donatılan, Yeni Land Rover Defender, Autoshow 2021 Mobility’de macera tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

Yeni Defender, Land Rover’ın ekstrem test prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlanan D7x mimarisi üzerine inşa edilen bir model olarak öne çıkıyor. Land Rover Defender, yollara çıktığı günden bu yana Top Gear’ın 2020’de Yılın Otomobili, Motortrend’in 2021 Yılın SUV’u, Autocar’ın 2020 Yılının En İyi SUV’u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödülleri’nde Yılın Otomobili ve 2021’de Dünyada Yılın Tasarımı Ödülü dahil olmak üzere 50’den fazla dünya çapında ödül kazandı. Ayrıca Türkiye’de de Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2021 yılında ilk defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülünün de sahibi oldu.

Jaguar Land Rover standında sergilenecek modeller arasında Range Rover ve Range Rover ailesinin en dinamik üyesi olan Range Rover Sport ile modern ve dikkat çekici tasarıma sahip Range Rover Velar da Autoshow 2021 Mobility’deki yerini alırken, çok yönlü yapısı ve maceracı ruhuyla Land Rover Discovery de markanın sergilenen modelleri arasında.

Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE ve yeni 1.5lt’lik motora sahip Jaguar E-PACE’e ek olarak, Jaguar ailesinin ilk SUV’u F-PACE, iki kişilik süper spor otomobili Jaguar F-TYPE, performanslarıyla ön plana çıkan sedan modelleri Jaguar XE ve Jaguar XF’de incelenebilir olacak.

Jaguar ve Land Rover markaları için oluşturulan alanda markanın köklü tarihini yakından öğrenmek isteyen misafirler için markaların klasik araçlarıyla ilgili bir tarihçe alanı bulunuyor. Bu alan üzerinden markanın geçmişi başarılarla dolu klasikleşmiş modellerine ve tarihçesine ulaşılabiliyor.

Otomotiv endüstrisindeki köklü geçmişinin yanında, gelecek vizyonuyla da otomobil severleri meraklandıran Jaguar Land Rover, Reimagine stratejisinin tüm detaylarını Autoshow 2021 Mobility’de kendine ayrılan bölümde özel olarak ziyaretçilerinin erişimine sunuyor.

Ziyaretçiler, Autoshow 2021 Mobility boyunca, Jaguar ve Land Rover markalarına ayrılan alanda Online Video Chat platformuna erişerek görüntülü görüşme yapabilecek ve sorularını ilgili ürün danışmanlarına da yöneltebilecek.

Tüm bunlara ek olarak Jaguar Land Rover, ziyaretçileri ilgi duydukları modelin Online Rezervasyon Platformu’ndaki model listeleme sayfasına da yönlendirecek.

Hayata incelik, estetik, zarafet katacak konulara değinen Jaguar’ın yaşam stili blog’u Jag-Style ve Land Rover’ın maceracı ruhunu ön plana çıkartırken ilham da veren hikayelere yer veren blog’u OneLife Blog da fuar boyunca ziyaretçiler tarafından erişilebilir olacak.

Jaguar ve Land Rover’ın butik ürünlerinin sergilendiği alandan ise Jaguar Land Rover’ın resmî sitesine yapılan yönlendirme ile en güncel ve en şık ürünlere erişim sağlanıyor.