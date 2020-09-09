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Fiat Egea ve 500’de sonbahar fırsatları!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Fiat, Eylül ayında da avantajlı alım seçeneklerini sunuyor.

Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili, Fiat Egea Model Ailesi üyelerine 33 bin 300 TL’lik peşinat ve 2 bin 520 TL’lik taksitlerle sahip olunabiliyor.

500X SUV ve 500L’de 5 bin TL’lik takas indirimi!

Fiat, Eylül ayında 500 model ailesininde de fırsat sunuyor. Fiat 500X SUV ve 500L modellerinde 5 bin TL’lik takas indirim kampanyası ay boyunca yeni bir otomobil almak isteyenlere avantaj sağlıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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