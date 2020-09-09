Dacia Sandero ve Logan ailesi yenileniyor

CARMEDYA.COM – Dacia, Sandero, Sandero Stepway ve Logan’ın üçüncü nesillerini tanıtıyor.

Tamamen yenilenen Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway ve Yeni Logan 29 Eylül 2020’de tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkacak.

Önceki nesillerinin ruhunu koruyarak yenilenen ve erişilebilir fiyatlarla müşterileriyle buluşmaya devam edeceği açıklanan modeller, daha modern bir yüz ve yeni özellikleriyle yollara çıkacak.

Dacia’dan yapılan açıklamada; markanın sunduğu ürünlerin bugün her zamankinden daha çok tüketicinin beklentileri ile örtüştüğü belirtilirken, artan bireysel mobilite ihtiyacının ise uzun vadeli bir yaklaşımı doğurduğu ifade edildi. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan otomobil, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım tercihi olarak öne çıkıyor. İşte bu yüzden, müşteriler, daha iyi ve daha erişilebilir bir ürün talep ediyor.

Logan ile tek bir modelden başlayan ve bugün eksiksiz bir ürün gamına ulaşan Dacia, 15 yıldan bu yana otomobilde dönüşümü gerçekleştiriyor. Sandero, 2017’den bugüne Avrupa’nın en çok satan perakende modeli olmayı başardı ve 15 yılda, Dacia markası otomobil sektöründeki konumunu sağlamlaştırdı.

Çağdaş ve dinamik çizgiler

Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla Yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla öne çıkıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip. Yerden yüksekliği artmasına rağmen Yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Yeni Sandero Stepway ise, Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Sandero Stepway, SUV çizgileriyle Yeni Sandero’dan farklılaşıyor. Daha belirgin hatlara sahip kaput, ızgara altındaki krom Stepway logosu sis farlarının üzerindeki eğimli yapı, modeli fark edilir kılıyor.

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Logan’ın silueti daha dinamik ve akıcı, ayrıca bir önceki nesle göre biraz daha uzun. Otomobilin dinamik çizgisine; akıcı tavan çizgisi ve yüzeyi daraltılmış yan camlar katkıda bulunuyor. Y formundaki farlar, gövdenin hatlarıyla uyumlu jantlar, daha şık tasarıma sahip kapı kolu gibi ayrıntılar Yeni Sandero ile benzerlik taşıyor.

Y formunda yepyeni ışık imzası

Y biçimindeki ön ve arka farlar, Dacia’nın yeni ışık imzasını oluşturuyor. Üçüncü nesle daha güçlü bir kimlik kazandıran bu imza, modellerin daha geniş görünmesini sağlıyor.