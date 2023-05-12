Honda’dan elektrikli B-SUV: e:Ny1

CARMEDYA.COM – Honda, ikinci tamamen elektrikli aracı e:Ny1’i Almanya’nın Offenbach kentinde düzenlenen Avrupa medya etkinliğinde tanıttı.

Japon otomobil üreticisinin elektrikli şehir otomobilinden sonra Avrupa’da satışa sunulacak ikinci tamamen elektrikli modeli e:Ny1, giderek artan rekabete sahne olan elektrikli B-SUV pazarındaki ihtiyaçlara göre geliştirildi.

Model, öndeki kısa çıkıntılar, büyük tekerlekler ve geniş tekerlek iziyle dikkat çekiyor. e:Ny1 aynı zamanda Honda’nın yeni tamamen elektrikli model tasarımının da öncüsü. Ön kısımdan başlayarak tekerlek bombeleri ve direksiyon simidinden başlayarak aracın her yerinde bulunan beyaz H amblemleri yeni tasarım kimliğinin bir parçası. Buna ek olarak, arkada Honda yazısı, markanın gelecekteki tüm EV’lerinin ayırt edici özelliği olan daha yüksek düzeyde bir estetik yaratmak için yeni bir yazı stiliyle yer alıyor.

Elektrikli tahrik bileşenlerinin akıllıca yerleştirilmesi, e:Ny1’in iç mekanda konfor ve ferahlık sunmasını sağlıyor. Yeni merkezi konsol, kolayca erişilebilen düğmeler, çok sayıda depolama alanı ve kablosuz şarj sistemi ile basit bir düzene sahipken, lineer ön panel, çok çeşitli sürüş ve bilgi-eğlence seçeneklerine erişim sağlayan 15,1 inçlik dokunmatik ekrana sahip.

e:Ny1, üç temel özelliğe odaklanan önden motorlu bir platform olan yeni e:NF mimarisi üzerine inşa edilmiş. Üç temel özellik olarak, eğlenceli ve güvenli bir sürüş sağlamak için özel bir yüksek sertlikte gövde, alçak bir ağırlık merkezi ve dikkatle yönetilen alt gövde aerodinamiği belirlenmiş.

Platform, hafif, yüksek performanslı bir aktarma organı, elektrik motoru ve şanzımanı birleştiriyor. Tamamı, 310 Nm tork ile 150 kW maksimum güç çıkışı üretecek ve yumuşak ve doğrusal hızlanma ve yavaşlama sağlayacak şekilde tasarlanmış. Aracın altında, 412 km’ye (WLTP) kadar menzil ve sadece 45 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkabilen DC hızlı şarj sunabilen yüksek kapasiteli bir lityum iyon pil bulunuyor.

Elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen yeni şasi, e:Ny1 kaportasının yüzde 47’sinde kullanılan yüksek dayanımlı çeliğin mümkün kıldığı iyileştirilmiş burulma sertliği sağlıyor.

Modelle ilgili açıklamalarda bulunan Honda Motor Europe Ltd Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner, “e:Ny1, Avrupa’da elektrifikasyona yönelik yolculuğumuzda doğal bir sonraki adımdır. “Geliştirme felsefemiz, akıllı müşteri odaklı teknolojiyi ilham verici bir tasarım ve sürüş dinamikleriyle birleştiriyor. Bu en yeni SUV, Honda’nın elektrifikasyon taahhüdünü tamamen somutlaştırıyor ve şirketin bu yoldaki en son evrimi.” dedi.