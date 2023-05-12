Mercedes-Benz Türk’ün Sağlık Bakım Tırı yeniliklerle yola devam ediyor

CARMEDYA.COM – Geçen yıl hayata geçirdiği Sağlık Bakım Tırı ile Türkiye’de daha önce örneği olmayan bir uygulamayı hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, büyük ilgi gören etkinliğini 2023 yılında yeniliklerle sürdürüyor.

2022’de 10 noktada yaklaşık 3 bin 500 kamyon şoförüne hizmet veren Sağlık Bakım Tırı’nın bu yılki ilk durağı Bi Mola Reşadiye tesisleri oldu.

İstanbul, Aksaray, Gaziantep ve Düzce’de 2 farklı lokasyon olmak üzere Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde toplam 14 noktada gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik, söz konusu illerin yanı sıra Manisa, Bursa, Amasya, Mersin, Erzincan ve Adana’da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “Şoförlerimiz için sunduğumuz doktor, fizyoterapist ve berber hizmetinin yanında başka hangi konularda fayda sağlayabiliriz konusunda çalışmalarımızı uzun zamandır yürütüyorduk. Sağlık Bakım Tırımızda psikolog hizmeti konusu ilk günden beri gündemimizdeydi. Bu düşüncemizi geçen seneki etkinliklerimizde şoförlerimize sorarak onların da görüşlerini alma fırsatımız oldu ve psikolog konusunda oldukça yoğun bir talep olduğunu gördük. Bu yüzden şoförlerimizin de çağrısına kulak vererek etkinliğimizin ikinci yılında uzman bir psikoloğu da kadromuza eklemeye karar verdik. Bu sene zenginleştirdiğimiz içeriğiyle Sağlık Bakım Tırı etkinliğimizi ülkemizin 7 coğrafi bölgesinde ve daha fazla lokasyonda düzenleyeceğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Başarısı ile birçok ödül kazandı

Mercedes-Benz Türk’ün Sağlık Bakım Tırı, 2022 yılında toplamda 15 dalda olmak üzere; Kristal Elma’da 6 farklı kategoride ve Felis Ödülleri’nde ise 7 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Son olarak “En İyi Roadshow” ve “En İyi Gerilla Aktivitesi” kategorilerinde 2 adet Mice Ödülü’nün sahibi olan Sağlık Bakım Tırı’nın 2023 yılı rotası ve sunulacak yeni hizmetlerle ilgili ayrıntılar Mercedes-Benz Kamyon’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.