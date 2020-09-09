Buradasınız
Home > Güncel > Otomerkezi ve ALJ Finans’tan işbirliği!

Otomerkezi ve ALJ Finans’tan işbirliği!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Otomerkezi.net, finansal çözümleriyle araç sahibi olmak isteyenler için yeni imkanlar yaratmak amacıyla ALJ Finans ile işbirliğine gitti.

ALJ Finans ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, 4 yaşına kadar olan araçlarda, 48 ay vadeyle ve 1.000 TL ‘den başlayan araç satın alınabiliyor.

Kredi tutarının yüzde 60’ı oranında balon ödeme kolaylığı sağlayan kampanya ile satın alınan araçlarda Otomerkezi tarafındangeri alım garantisi sağlanıyor. Dileyen müşteriler, OİS sistemi kapsamında, web sitesi üzerinden tek tıkla beğendikleri otomobili satın alabiliyor ve pandemiye karşı detaylı olarak dezenfekte edilmiş araçlar kapıya kadar teslim ediliyor.

Online ortamda satın alınan otomobillerde 1 yıl boyunca geçerli olacak satış sonrası garanti paketi hediye ediliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Daimler ve Shell’den Yakıt Tasarrufu

    Karlı Ve Buzlu Zeminde Güvenli Sürüş!

    Yukarı