ODD Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on birincisi dijital ortamda gerçekleşti.

Ödül töreninde, toplam 22 dalda ödüller sahiplerini buldu. Otomotiv sektörünün bir araya geldiği törende sunumu Duygu Demirdağ yaparken, Zaytung ekibi ise keyifli videoları ile ödül töreninde yer aldı.

Törende konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl on birincisi düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri ödül törenine katılan tüm adayları ve etkinlikte tüm emeği geçenleri tebrik ederken, 2020 yılını da değerlendirdi; “2020 yılı hepimizin hafızasına kazınan bir yıl oldu. Artık bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz gibi Pandemi gerek iş gerek özel hayatımızı derinden değiştirdi, bazı bölümlerini ciddi sınırladı ama bazı bölümlerine yeni bir boyut kattı. Bundan dolayı bu senenin ODD Gladyatör ödülleri konseptini ‘Eşsiz Yıl’ olarak belirledik.

Derneğimiz bu yıl Genel Kurul’un hemen ardından dünyanın karşı karşıya geldiği pandemi sürecinde birçok konuda proaktif davrandı.

Sektörümüz faaliyetlerinin devamlılığı yönünden, çözüme kavuşturulması gereken konularda hızla girişimlerde bulunduk. Dijital ortamda sektör temsilcilerimiz ile kamuyu ve elbette diğer paydaşları bir araya getiren çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. ODD olarak otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmayı ve destek olmayı sürdüreceğiz.’’

Organizasyon toplam 22 dalda rekabete sahne oldu

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar; Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması, Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması, Dünden Bugüne En İyi Radyo Uygulaması ve Dünden Bugüne En İyi Gazete Uygulaması dallarında www.oddgladyator.com web sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Entegre İletişim Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ödül töreninde canlı oylandı.

Bu ödüllerin yanı sıra Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Yılın Basın Lansmanı ödülünü yine otomotiv basını belirledi

Basın mensuplarının, 2020 yılı içerisinde katıldıkları online veya offline lansmanlar içerisinden marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

En yüksek katılım Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde oldu

ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğundu. En büyük ilgi 11 aday çalışma ile Sosyal Medya Uygulaması kategorisinde olurken, TV Uygulaması ve PR/Etkinlik Uygulaması kategorilerinde 10’ar adet çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 69 çalışma ödül almak için mücadele verdi.

Satış Ödülleri kategorisinde; En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

2020 Gladyatörleri’nin destekçileri arasında; ana sponsor sahibinden.com başta olmak üzere, Castrol, Bridgestone, Avis Filo, Autorola, Garanti BBVA, GEFCO, ALJ Finans ve Ipsos yer aldı.

Gladyatör Ödülleri’nin on birinci yılında da Lider İletişimi ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Stratejik Danışmanı, Toksü & Chase Halkla İlişkiler Yöneticisi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı, SEDEFED Başkan Yardımcısı Sayın Fügen Toksü başkanlığında iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin profesyonel değerlendirmeleriyle sonuçlar belirlendi.

Jüri üyeleri

Fügen Toksü, Lider İletişimi ve Paydaş İlişkileri Yönetimi Stratejik Danışmanı, T & C Halkla İlişkiler Yöneticisi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı, SEDEFED Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Suat Gezgin, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Melda Cinman (Şimşek), Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Cüneyt Evirgen, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü

Dr. Şafak Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kreatif Endüstriler Merkezi Direktörü

İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi

Ahmet Akın, Marka ve İletişim Danışmanı

Emine Pura, Tribal Sahada Pazarlama, Ajans Başkanı ve Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği IV. Dönem Başkanı

Zehra Öney, 360+Media Interactive Kurucu Ajans Başkanı, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Melda Barkın, Reklamcılık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam Özdenetim Kurulu Asbaşkanı ve McCann İstanbul CEO’su

Neslihan Olcay, Mindshare Türkiye CEO’su ve IAB TR Yönetim Kurulu Başkanı

Nazım Erdoğan, sahibinden.com, CMO

Nilay Tatlısöz, Castrol Türkiye, Marka ve İletişim Müdürü

Evren Güzel, Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

Ödül alan markalar

Satış ödülleri

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: SSangyong

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FORD Tourneo Courier

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

İletişim ödülleri

Yılın Basın Lansmanı: PEUGEOT 3008, 5008 ve TOYOTA Hilux Lansmanları

Yılın Dergi Uygulaması: AUDI Quattro 40.yıl Dergi İlanı

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: FORD 19 Mayıs E-Spor Yarışı Uygulaması

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: TOYOTA Yandex Güvenli Sürüş Uygulaması

Yılın Gazete Uygulaması: RENAULT Yeni Clio Benzersiz Lansman Gazete Uygulaması

Yılın Radyo Uygulaması: HONDA Orijinal Yedek Parça – Nitro Radyo Spotu

Yılın Outdoor Uygulaması: LAND ROVER Defender Lansman Gününe Canlı Geri Sayım Outdoor Uygulaması

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BORUSAN BOM Akademi Kar ve Buz Sürüşü Basın Etkinliği

Yılın TV Uygulaması: HYUNDAI MasterChef TV Sponsorluk Projesi Reklam Filmi

Yılın Entegre İletişim Uygulaması: RENAULT Yeni Clio Benzersiz Lansman Uygulaması

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: TOYOTA Toyota’da Engel Yok! Projesi

Yılın Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması: PEUGEOT 206 Reklam Filmi

Yılın Dünden Bugüne En İyi Radyo Uygulaması: FORD Focus | Apollo – Otomatik Park Sistemi Radyo Spotu

Yılın Dünden Bugüne En İyi Gazete Uygulama: MERCEDES-BENZ Sprinter Gazete Uygulaması

Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT Hayat Durur Fiat Durmaz Projesi

