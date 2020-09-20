Borusan Otomotiv Premium’dan BMW 218i Gran Coupé kiralama fırsatı

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, BMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.

BMW tutkunları, Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi aylık 7.000 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla, 36 ay 15.000 km/yıl seçeneği ile Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığından yararlanarak kiralayabiliyorlar.

Yeni BMW 218i Gran Coupé’deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunarak 0’dan 100’e 8.7 saniyede ulaşırken, 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman ise standart olarak sunuluyor.

Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen Yeni BMW 218i Gran Coupé, üstün donanım ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. 70 ile 210 km / s arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı Sistemini de içeren Sürüş Asistanı, Arka Çarpışma Uyarısı ve Çapraz Trafik Uyarısı özelliklerine de sahip.

Daha detaylı bilgi için; 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/uzun-donem-kiralama-yeni-bmw-1-2-serisi adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.