Buradasınız
Home > Markalar > BMW > Borusan Otomotiv Premium’dan BMW 218i Gran Coupé kiralama fırsatı

Borusan Otomotiv Premium’dan BMW 218i Gran Coupé kiralama fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Premium, BMW’nin kompakt segmentteki en yeni temsilcisi  Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi uzun dönem kiralama fırsatıyla otomobilseverlere sunuyor.

BMW tutkunları, Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi aylık 7.000 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla, 36 ay 15.000 km/yıl seçeneği ile Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığından yararlanarak kiralayabiliyorlar.

Yeni BMW 218i Gran Coupé’deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunarak 0’dan 100’e 8.7 saniyede ulaşırken, 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman ise standart olarak sunuluyor.

Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen Yeni BMW 218i Gran Coupé, üstün donanım ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. 70 ile 210 km / s arasında çalışan Şerit Terk Uyarısı’nın yanı sıra; Şerit Değiştirme Uyarı Sistemini de içeren Sürüş Asistanı, Arka Çarpışma Uyarısı ve Çapraz Trafik Uyarısı özelliklerine de sahip.

Daha detaylı bilgi için; 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/uzun-donem-kiralama-yeni-bmw-1-2-serisi adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium’a ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Bu Kez Puan Alamadı

    Volvo Cars akülerdeki kobaltı izleyecek

    Yukarı