Porsche Cayenne güncellendi

CARMEDYA.COM – Porsche, lüks SUV modeli Cayenne’i, markanın tarihindeki en kapsamlı geliştirmelerden biriyle bütünüyle güncelledi.

Makyajlanan Cayenne, dijitalleştirilmiş yeni iç mekan tasarımı, yeni şasi teknolojisi ve yenilikçi yüksek teknolojik özellikleriyle görücüye çıkıyor. Her sürüş koşuluna göre uyarlanabilen yol aydınlatması sağlayan yüksek çözünürlüklü HD Matrix LED Farlar, iç mekandaki havayı temizleyerek filtreleyen hava kalitesi sistemi ve Cayenne’de ilk defa sunulan ön yolcu için bilgi ekranı eklenen yeniliklerin başında geliyor. Kapsamlı bir şekilde güncellenen tasarımı ve daha güçlü motor yelpazesiyle Cayenne, sınıfındaki en sportif SUV olma iddiasını sürdürüyor.

Dijitalleştirilmiş ve sürücü odaklı: Porsche Sürücü Deneyimi

Porsche, güncel Cayenne modeline tamamen yeniden tasarlanmış bir iç mekan konseptini entegre ediyor. Porsche Taycan’da ilk kez tanıtılan yeni Porsche Sürücü Deneyimi sistemi, sürücüye odaklanarak işlemleri optimize etmeye olanak tanıyor. Sürücünün sık kullandığı fonksiyonlar doğrudan direksiyon üzerinde veya hemen yanında bulunuyor. Örneğin, direksiyonun sol arka bölümünde bulunan kol, sürücü destek sistemlerini kullanmak için ek fonksiyonlara sahip. Cayenne’de otomatik vites seçme kolu gösterge panelinin sağında konumlandırılmış ve bu sayede orta konsolda, depolama bölmeleri ve şık siyah panel tasarımına sahip geniş klima kontrolü için yer açılmış. Büyük, kolay erişilebilir kontroller, mekanik klima düğmeleri ve dokunmatik bir ses kontrol cihazı, optimum kullanılabilirliği ve sofistike bir görünümü sağlıyor. Yeni Porsche Sürücü Deneyimi’nin bir diğer önemi, dijital ve analog unsurlar arasında doğal bir denge sağlaması.

Cayenne’in yeniden tasarlanan kokpitinde ilk kez tamamen dijital 12,6 inçlik bir gösterge paneli yer alıyor. Kavisli bir tasarıma sahip gösterge ekranı isteğe bağlı değiştirilebilen temalara da sahip. Standart olarak 12,3 inç genişliğine sahip merkezi Porsche İletişim Yönetimi (PCM) ekranı, yeni gösterge paneline uyumlu bir şekilde entegre oluyor ve araç ile ilgili tüm bilgilere kolayca erişilmesine olanak sağlıyor. Önde bulunan yolcu için ise ilk kez 10,9 inç genişliğinde opsiyonel bir ekran sunuluyor. Bu ekran aracılığıyla yolcu, araçla ilgili performans verilerine, eğlence sistemi kontrollerine erişim sağlayabiliyor. Ayrıca video içeriği akışı seçeneğiyle yolculuk deneyimini zenginleştiriyor. Cayenne’de bağlanabilirliğin en iyi kullanımını sağlamak amacıyla Spotify ve Apple Music gibi uygulamalar da sunuluyor.

Yenilikçi aydınlatma teknolojisi

Porsche Cayenne artık daha etkileyici bir görünüme sahip. Daha sert hatlar, yeni bir motor kaputu ve hem teknolojisi hem de tasarımı gelişen farlarla bir araya getirilen yeni ön kısım aracın genişliğini vurguluyor. Üç boyutlu olarak tasarlanmış arka farlar, alt kısımdaki düzenli yüzeyler ve yeni arka difüzör, Cayenne’in tasarımını karakterize ediyor. Üç yeni renkle genişletilmiş renk paleti, Cayenne Coupe için 33 kilograma kadar tasarruf sağlayan hafif spor paketleri ve 20, 21 ve 22 inç jantlardan oluşan yeni jant seçenekleri, Cayenne’i bireysel ve dinamik olarak yapılandırmayı mümkün kılıyor.

Matrix LED teknolojisine sahip farlar artık Cayenne’de standart olarak bulunuyor. Daha gelişmiş HD Matrix LED farlar ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. İki yüksek çözünürlüklü modül ve far başına 32 binden fazla piksel ile yenilikçi teknolojileri, diğer sürücüleri fark ediyor ve onların gözlerini kamaştırmamak için uzun huzmenin ışığını piksel hassasiyetiyle değiştirerek parlamayı engelliyor. Modüllerin parlaklığı sürüş durumuna bağlı olarak 1000’den fazla adımda düzenlenebiliyor. Özelleştirilmiş ışık modları, farklı sürüş durumlarında güvenliği ve konforu artırıyor.

Porsche ayrıca güncellenen Cayenne’de bir hava kalitesi sistemi de sunuyor. Standart olarak araç, tünel girişlerini tespit etmek için navigasyon verilerini kullanıyor ve hava devridaimini otomatik olarak etkinleştiriyor. İsteğe bağlı olarak, bir sensör havadaki ince toz partiküllerinin seviyesini algılıyor ve gerekirse ince toz filtresinden birden fazla kez geçiriyor. Ayrıca bir iyonlaştırıcı, özellikle alerjisi olanlar için faydalı olacak şekilde, havadaki birçok mikrop ve kirleticiyi gideriyor.

Ek olarak, kapsamlı bir dizi yeni ve optimize edilmiş destek sistemini daha yer alıyor. Bunlar arasında aktif hız sınırlayıcı, viraj alma asistanı ve adaptif hız sabitleyicinin bir parçası olarak geliştirilmiş Porsche InnoDrive teknolojisi yer alıyor.

Sürüş konforu ve performans arasında artırılmış aralık

Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) sistemi artık Cayenne’de standart olarak yer alıyor. İki valf teknolojisine sahip yeni amortisörler, tüm sürüş koşullarında optimize edilmiş performans sağlıyor. Yeni süspansiyon sistemi özellikle düşük hızlarda konfor, dinamik sürüşlerde viraj alma esnasında gözle görülür şekilde iyileştirilmiş durumda. Sürüş deneyimi, 2 odacıklı, 2 valf teknolojisine sahip yeni adaptif havalı süspansiyon ile daha da geliştirilebiliyor. Bu hem standart süspansiyona hem de önceki modele kıyasla yumuşak bir süspansiyon karakteristiği ile sürüş deneyimini iyileştiriyor. Aracın yol ve arazi kullanımını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, adaptif havalı süspansiyon sürüş hassasiyetini ve performansını artırıyor ve dinamik sürüş durumlarında gövde salınımını azaltıyor. Yeni süspansiyon ayrıca Normal, Spor ve Spor Plus sürüş modları arasında daha da keskin bir farklılaşma sunuyor.

Daha fazla güç

Cayenne Avrupa’da üç farklı motor seçeneğiyle ile piyasaya çıkıyor. Porsche tarafından geliştirilen, kapsamlı bir şekilde iyileştirilmiş 4.0 lt V8 biturbo motor, yeni Cayenne S’de V6 motorun yerini alıyor. 474 PS (349 KW) maksimum güç ve 600 Nm tork ile eski versiyondan 34 PS (25 kW) ve 50 Nm daha fazla güce sahip. Hem Cayenne S hem de Cayenne S Coupé 0’dan 100 km/s hızlanmasını yalnızca 4,7 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 273 km/s. Başlangıç seviyesinde yer alan Cayenne geliştirilmiş bir 3.0 lt V6 turbo motora sahip. Eskisinden 13 PS (10 kW) ve 50 Nm daha fazla güç üreten motor artık 353 PS (260 kW) ve 500 Nm üretiyor.

Altı silindirli motor aynı zamanda Cayenne E-Hybrid’in güç aktarma organlarının da temelini oluşturuyor. Yeni elektrik motorunun 30 kW iyileştirilerek 130 kW’a (176 PS) çıkarılmasıyla birlikte toplam güç 346 kW’a 470 PS (346 kW) yükseliyor. Donanım seviyesine bağlı olarak kapasitesi 17,9 kWh’den 25,9 kWh’ye yükseltilmiş yüksek voltajlı bir batarya ile donatıldığından, WLTP’ye göre 90 kilometreye kadar tamamen elektrikli bir menzil artık mümkün. Yeni 11 kW’lık yerleşik şarj cihazı, artan batarya kapasitesine rağmen, uygun bir güç kaynağında şarj süresini iki buçuk saatten daha kısa bir süreye indiriyor. Yolculuk sırasında, optimize edilmiş e-hibrit sürüş modları aracın verimliliğini artırıyor.