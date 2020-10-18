Goodyear’dan kış kampanyası

CARMEDYA.COM – Goodyear, 300 TL’ye varan kış fırsatları sunduğu kampanyasını duyurdu.

Yeni kış kampanyası ile, 15 Ekim 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında aynı anda 4 adet Goodyear marka 16 inç binek kış, dört mevsim veya 4×4 lastik alanlar Goodyear Kış Araç Bakım Seti ile 1 yıl süre ile Goodyear Yanımda Kampanyasından (Lastik Sigortası ve Yol Yardım Hizmeti) yararlanma hakkı; aynı anda 4 adet Goodyear marka 17 inç ve üzeri binek kış, dört mevsim veya 4×4 lastik alanlar 300 TL değerinde www.goodyearclub.com.tr’de geçerli hediye çeki ile 1 yıl süre ile Goodyear Yanımda Kampanyasından (Lastik Sigortası ve Yol Yardım Hizmeti) yararlanma hakkı kazanacak.

Türkiye genelinde sadece kampanyaya katılan Goodyear bayileri ve satış noktalarında geçerli kampanya hakkında detaylı bilgiye www.goodyearclub.com.tr adresinden ulaşılabilecek.