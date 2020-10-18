Buradasınız
Home > Lastik > Goodyear > Goodyear’dan kış kampanyası

Goodyear’dan kış kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Goodyear, 300 TL’ye varan kış fırsatları sunduğu kampanyasını duyurdu.

Yeni kış kampanyası ile, 15 Ekim 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında aynı anda 4 adet Goodyear marka 16 inç binek kış, dört mevsim veya 4×4 lastik alanlar Goodyear Kış Araç Bakım Seti ile 1 yıl süre ile Goodyear Yanımda Kampanyasından (Lastik Sigortası ve Yol Yardım Hizmeti) yararlanma hakkı; aynı anda 4 adet Goodyear marka 17 inç ve üzeri binek kış, dört mevsim veya 4×4 lastik alanlar 300 TL değerinde www.goodyearclub.com.tr’de geçerli hediye çeki ile 1 yıl süre ile Goodyear Yanımda Kampanyasından (Lastik Sigortası ve Yol Yardım Hizmeti) yararlanma hakkı kazanacak.

Türkiye genelinde sadece kampanyaya katılan Goodyear bayileri ve satış noktalarında geçerli kampanya hakkında detaylı bilgiye www.goodyearclub.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Abarth 595 Makyajlandı

    Fiat 124 Costa Brava

    Otomotivin Rengi Beyaz!

    Yukarı