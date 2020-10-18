Sürücüler için 10 önemli kış bakımı uyarısı!

CARMEDYA.COM – Mobil Oil Türk A.Ş. hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber soğuk kış aylarına girilmeden önce sürücülerin alması gereken bakım önlemlerini sıraladı.

Motor yağı, silecek, lastik, far ve antifrizin kış döneminden önce kontrol edilmesi gereken ilk noktalar olduğu vurgulanan açıklamada, mevsim geçişlerinde otomobillerin en çok etkileneceği diğer donanım elamanlarına da dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde yağ değişiminin yanı sıra kış aylarına girilmeden yapılması gereken 10 kritik nokta kontrolünün ücretsiz olarak sunulduğu da belirtildi.

Kış aylarına girilmeden önce dikkat edilmesi gereken bakım önerileri

Kış lastiği

Kış aylarına hazır olmanın ilk koşulu kış lastiklerinden geçiyor. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre derin olan dişleri, yağışlı havalarda ve buzlu yol koşullarında daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Böylece olası kazaların önüne geçilirken, aracın bağlantılı diğer aksamları da korunmuş oluyor.

Antifriz kontrolü

Radyatörlerdeki suyun donmasını önleyen antifriz sıvısı mutlaka kontrol edilmeli. Özellikle 0 derece ve altına inen hava sıcaklıklarında suyun donmamasını sağlayan antifriz, soğutma sistemindeki kireçlenme, aşınma, pas gibi olumsuz etkilere karşı da otomobilinizi koruyor.

Silecekler

Silecekler kış aylarında en çok kullandığımız parçalar olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında çok kullanılmayan silecekler, aşırı ısıya maruz kaldığında kış aylarında verimliliğini yitirebiliyor. Bu yüzden, sileceklerin kontrolü ve gerekirse değişimi önem arz ediyor.

Cam suyu

Kuru havaların yanı sıra yağışlı havalarda da en sık kullandığımız noktalardan birisi cam suyu ve silecek suyu. Silecek suyu da kış aylarında yola çıkmadan kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli etken.

Far ayarı kontrol edilmeli

Tıpkı sileceklerde olduğu gibi kış aylarında farlar da daha sık kullanılan otomobil parçaları arasına giriyor. Havanın erken kararması, yağış ve sis şartlarında farların düzgün çalışması hayati önem taşıyor. Bu yüzden, kış aylarında uzun, kısa ve sis farlarının düzgün çalıştığının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Direksiyon sistemi önemli

Aşırı ısı değişiklikleri nedeniyle oluşan çukurlar ve yol yüzeyinde bulunan tuz ve kum gibi aşındırıcı maddeler otomobilin direksiyon ve süspansiyon sisteminin aşınmasını hızlandırabiliyor. Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Frenlere özel dikkat

Fren sistemine ait donanımlar yılın diğer mevsimlerine oranla kış aylarında daha yoğun bir aşınmayla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle, fren ve freni oluşturan parçaların her zaman büyük bir titizlikle ele alınması ve en ufak aksaklıkta değiştirilerek yenilenmesi gerekiyor. Bu noktada eski bileşenlerin kullanılması, sürüş güvenliğini zayıflatarak kazaların artmasına neden olabiliyor.

Yorgun filtreler değiştirilmeli

Uzun süre kullanılmış veya yaz aylarında uzun yollara maruz kalmış filtreler, kış aylarında otomobillerin geç ısınmasına neden olabiliyor. Ayrıca, yakıt donmalarına karşı yakıt filtresinin kontrol edilmesi ve aracın klimasının sağlıklı çalışabilmesi için polen filtresinin temiz olması gerekiyor. Bu nedenle kış aylarında hava, yakıt ve polen filtresinin uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi öneriliyor.

Düşük voltajlı akü yolda bırakabilir

Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında aracın aküsü voltaj veya güç kaybına uğrar. Bu durum aracın marş basmasında sorun yaşanması anlamına gelebilir. Hatta ömrünün sonuna gelmiş eski aküler aracı çalıştırmayabilir. Bu nedenle kış öncesi hızlı ve pratik bir akü testi yapmak iyi olabilir.

Motor yağında güven ve kalitenin önemi

Hava sıcaklıkları düşmeden önce kontrol edilmesi gereken bir diğer nokta ise motor yağıdır. Motor yağı aracın kalbi sayılan motorun, tüm aksamlarının sağlıklı bir şekilde çalışması için kritik önem taşır. Bu bakımdan, kış aylarından önce motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi ve eksikse tamamlanması gerekir. Düşük sıcaklıklarda motor yağının akışkanlığını sürdürmek, yüksek sıcaklıklarda ise yağın aşırı seyreltilmesinin önüne geçmek için motor yağının kaliteli ve güvenilir bir markadan seçilmesi motorun ömrü için faydalı olacaktır. Dünyanın önde gelen sentetik motor yağı Mobil 1 ile kaliteli hizmetin avantajlı fiyatlarla sunulduğu Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunularak, lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar toplamda 10 kritik nokta kontrolü uzman ekiplerce sadece 15 dakikada sağlanıyor.