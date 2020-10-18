Jeep Compass 4xe Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – Jeep’in 4×4 performansını güçlü bir elektrik motoru ile birleştiren Compass’ın hibrit motorlu versiyonu 4xe Türkiye’de satışa sunuldu.

Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini, dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına 4xe SUV deneyimi sağlıyor. ‘S’ ve ‘Trailhawk’ olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Jeep Compass 4xe; önde 180 HP’lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP’lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP’lik güce ulaşıyor.

Compass 4xe, kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. Elektrikli motor sayesinde toplam sahip olma maliyetini de düşüren model, bugüne kadar üretilen en tutumlu Jeep olarak lanse edilirken, verimlilik, performans ve sorumluluk kavramlarını temsilen mavi renkli bir 4xe logosuyla da farkını yansıtıyor. Jeep Compass 4xe, ülkemizde 724 bin 950 TL’lik fiyatla satışa sunuluyor.

Özgür Süslü – Jeep Marka Direktörü

Özgür Süslü: ”Yılın ilk 9 ayında satışlarını en çok artıran premium markayız”

Yılın ilk 9 ayında satışlarını en çok artıran premium marka olduklarını vurgulayan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “2020 yılının zor şartlarında ilk 9 ayda yüzde 164 büyümeyle 3 bin 102 adet satış gerçekleştirdik. Başarımızın ardında, Jeep markasının güçlü imajının yanı sıra, ürünlerimizin başarısıyla satış ve servis ağımızın yüksek hizmet kalitesi etkili oldu. Yıl başında 4 bin adet olarak belirlediğimiz satış hedefimizi 6 bin adede çıkarttık. Yılın son çeyreğindeki en önemli oyuncumuz Compass’ın da etkisiyle, Jeep markası olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz en iyi satış adedine imza atarak, kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Süslü, markanın gelecek dönem ürün planında bir çok modelin yer aldığını hatırlatırken; 2022 yılında sadece SUV’lerden oluşan bir ürün gamıyla, premium pazarda 10 bin adetlik satış hedeflerini aşan dördüncü marka olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Özgür Süslü konuşmasında Jeep’in, FCA’nın elektrifikasyon konusunda öncü markası olduğuna da değindi. Compass 4xe’nin yeni bir teknolojiyi ve aynı zamanda markanın dönüşümünü de simgelediğini sözlerine ekleyen Süslü, “Compass 4xe şehir içinde elektrikli, uzun yolda hibrit arazide ise 4X4 sürüş seçeneği sunuyor. Ekonomik, sıfır emisyon salınımıyla çevreci ve performanslı bir SUV olan Compass 4xe, Jeep markasının DNA’sını oluşturan efsanevi arazi becerilerini daha da ileriye taşıyarak şarj edilebilir hibrit güç-aktarma çözümü sağlıyor. Bu ay itibarıyla pazara sunduğumuz Jeep Compass 4Xe ile başlayan hibrit atağımızı önümüzdeki yıllarda da ürün gamımna eklenecek modellerle devam ettireceğiz” dedi. Bu yıldan başlayarak, kademeli olarak tüm satış ve servis noktalarında şarj üniteleri kurduklarını da belirten Süslü, Jeep müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek sözlerine son verdi.

Çevreci hibrit motor

1.3 litre motorlu 180 HP’lik altı ileri otomatik şanzımanlı Compass 4xe; arkada konumlanan 60 HP’lik elektrik motorla toplam 240 HP’lik güce ulaşıyor. Compass 4xe, arka aksta yer alan 60 HP’lik elektromotorla eşleştirilen ve 11.4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor. 400 Volt lityum-iyon kobalt-nikel manganez/grafit batarya, dış etkenlerden korunacak şekilde ikinci koltuk sırasının altında konumlandırılıyor. Özel koruyucu bir muhafaza içine yerleştirilen batarya en iyi performans için ısıtma ve soğutma devresiyle destekleniyor. Yeni Jeep Compass 4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 km’lik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ideal bir yapı sunuyor. Üstün yakıt verimliliği sunan Compass 4xe, hibrit modda ise yaklaşık 2,1 lt/100 km tüketimi sağlarken 50 gr/km’den az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlı.

Elektrikli güç-aktarma sistemi tarafından üretilen yüksek tork değeri ve bunu son derece hassas bir şekilde ayarlama özelliği, her türlü arazi koşulunda üstün dört tekerlekten çekiş kabiliyeti sağlıyor. Benzinli motor 270 Nm tork üretirken elektrikli motor 263 Nm’lik torku kullanıma sunuyor. Elektrikli motor çekiş gücüne katkı sağlamakla kalmıyor ayrıca fren anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayan araç, hibrit modda 200 km/s’ye ve tam elektrikli sürüşte 130 km/s’ye varan maksimum hıza ulaşıyor. Sürüş esnasında veya park halindeyken şarj edilebilen aracın bataryası için easyWallbox veya daha gelişmiş Connected gibi farklı çözümler de sunuluyor.

Zengin iç donanım

Yeni hibrit Compass 4xe’de tam LED farlar ve Bi-Xenon farlar standart olarak sunulurken, zengin bir renk yelpazesi bulunuyor. Beyaz, Buz gri, Granit gri, Jetset mavi, Gölge mavi, İtalyan mavisi, Kolorado kırmızısı, Sting gri, Karbon siyahı dışında üç katmanlı Fildişi, İtalya Mavisi ve Tekno Yeşil olmak üzere üç özel renk de sunuluyor. Jeep 4xe Compass’ın çok özel donanımları da aracı bugüne kadar üretilen en teknolojik Jeep modeli yapıyor. 7 inçlik TFT renkli ekran ve 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV, Apple CarPlay, özelliği kabini zenginleştiriyor. Kullanıcılar 8.4” Dokunmatik ekranda da elektrikli sürüş için özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Kokpitte yer alan yeni bir altı ileri otomatik şanzıman vites kolu ve eAWD modlarıyla güncellenen Selec-Terrain Yüzey seçme sistemi araç kullanım zevkini artırıyor. Kullanıcılar böylece; 4WD Lock, 4WD Low, Yokuş İniş Destek Sistemi ile daha hassas gaz ve direksiyon tepkilerini beraberinde getiren farklı zeminlere uygun sürüş modu Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock modlarını sürüş koşullarına uyarlayabiliyor. S donanım versiyonunda havalandırma ızgarası, hoparlör ve orta konsolu siyah çerçeveler süslerken Trailhawk versiyonunda ise kırmızı çerçeveler devreye giriyor. Jeep Compass 4xe, 428 litrelik bagaj kapasitesini de sağlıyor.

Güvenlik özellikleri ve sürüş modları

4xe’nin şarj edilebilir hibrit elektrik teknolojisi, Jeep sürüş özelliklerini daha da ileriye taşıyor. Sadece Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock zorlu koşullarda üstün bir performans sergilemekle kalmayan modeller aynı zamanda günlük şehir içi kullanımda da üstün sürüş keyfi sunuyor. Şarj edilebilir hibrit teknolojisi sayesinde, Yeni 4xe Compass, bu kapsamda bugüne kadarki en iyi performansı ve sürüş dinamiklerini kullanıcılarıyla buluşturuyor. 4xe; Çarpışma Uyarı Sistemi ve Şeritten İkaz Uyarı Sistemi Plus, ön ve arka park sensörleri olmak üzere en gelişmiş ADAS sistemleriyle yollara çıkıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, dinamik kılavuz çizgileri dahil geri görüş kamerası, otomatik park Yardımcısı ve anahtarsız giriş-çalıştırma gibi donanımlar ise sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

Yeni Jeep Compass 4xe kullanıcıları sürüş deneyimlerini; tamamen elektrikli sürüşün ideal olduğu şehir kullanımları veya heyecanlı arazi maceraları olmak üzere sürüş koşuluna göre kişiselleştirebiliyor. Compass 4xe’nin Hibrit, Elektrik ve E-Save olmak üzere üç temel sürüş modu ve yol varyasyonları bulunuyor. Enerji geri kazanım sistemi tüm sürüş modlarında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Sürüş modundan bağımsız olarak, bataryanın minimum şarj seviyesine inmesi halinde hibrit sürüş moduna geçiliyor. Araç çalıştırıldığında etkinleşen Hibrit mod, güç ve tüketimi optimize ederek mümkün olan en yüksek verimliliğe göre çalışıyor. İçten yanmalı motor ve Elektrikli motor, yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak birlikte çalışabiliyor. Bataryanın minimum şarj seviyesine inmesiyle sistem güç aktarımı için içten yanmalı motoru kullanıyor. Hibrit sürüş modunda optimizasyon algoritması (HCP), bataryanın şarj seviyesine göre Elektrikli motor ve içten yanmalı motoru birlikte kullanarak sistem verimliliğini arttırıyor. HCP algoritması, elektromotorlar ile içten yanmalı motor arasındaki tork dağılımını otomatik olarak ayarlıyor. Elektrikli motor sunmuş olduğu performansın yeterli olmadığı durumlarda içten yanmalı motor devreye giriyor. Hibrit modundaki sürüş optimizasyon algoritması; şarj durumu, elektromotor ve içten yanmalı motor verimlilik haritaları, sürücünün performans gereksinimleri göre motoru yönetiyor. Elektrik modu; sıfır emisyonlu olarak tamamen elektrikli 50 km’lik bir sürüş menzili sunuyor. Bataryanın şarj seviyesi tükendiğinde veya sürücü gaz pedalına sonuna kadar bastığında 130 km/s üstünde bir hız yaptığında sistem otomatik olarak Hibrit sürüş moduna geçiyor. E-save modu ise batarya şarjını korumaya veya içten yanmalı motoru kullanarak sürüş sırasında şarj etmeye odaklanıyor.

Enerji geri kazanımı varyasyonları

Fren anında enerji geri kazanımı; yavaşlama veya fren esnasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji geri kazanımı sağlıyor. Şanzıman sürüş konumundayken etkin olan E-Costing; gaz pedalından ayağın kaldırılmasıyla motor freni yerine devreye girerek yavaşlama anında enerji geri kazanımı sağlıyor. Fren yoğunluğu, gösterge ekranındaki beyaz ve yeşil renkler olmak üzere iki farklı seviyede etkinleştirilebiliyor. Sürücü tarafından daha yoğun fonksiyon etkinleştirilmesiyle, fren enerjisi geri kazanım sistemi kalibrasyonu, süzülme anında, yani sürücü gaz pedalına basmadığında daha yoğun çalışıyor. Sistem bu durumda standart fren enerjisi geri kazanımına göre hızı daha çabuk düşürüyor ve batarya kitine iletmek üzere daha fazla elektrik üretiyor.

Hibrit sürüş deneyimi

Jeep 4xe Compass, SUV tutkunlarına en eşsiz sürüş deneyimlerini yaşatıyor. Kullanıcı otomobilini garaja park ettikten sonra standart olarak sunulan kabloyu kullanarak normal ev prizine veya kullanışlı easyWallbox şarj cihazına bağlayabiliyor. Sürücü, “8.4” Dokunmatik Ekranı kullanarak örneğin en uygun maliyetli elektrik tarifelerini seçebiliyor, şarj başlangıç zamanını ve batarya şarj süresini ayarlayabiliyor. Örneğin sürücü sıcak yaz günlerinde araca gitmeden önce klimanın çalışmasını önceden programlayıp aracının iç ortam ısısını dengeleyebiliyor. Kullanıcı araca bindiğinde akıllı telefon Uconnect sistemine bağlanıyor ve böylece farklı uygulamalar otomobilin 8.4 inçlik dokunmatik ekranından kullanabiliyor. Hibrit sistem dahilindeki kontrol modülü ve kablolar dahil tüm yüksek voltajlı sistemi çok iyi yalıtılmış durumda olması sebebiyle su geçirmiyor. Compass’ın Trailhawk versiyonu ise 50 cm’ye kadar sudan geçebiliyor.

4xe’nin arazi becerileri

4xe Compass’ın Trailhawk versiyonundaki 30.4 derecelik yaklaşma açısı, 33.3 derecelik kalkış açısı, 20.9 derecelik kırılma açısı, 21.3 cm yerden yükseklik gibi değerlerle sınıfının en iyi arazi becerilerini sergiliyor. 17 inç 235/60R17 M+S w/Snow lastikler, özel alt koruma eklentileriyle birlikte zorlu arazi koşullarına karşı göğüs geriyor.

Compass 4ex versiyonlarında kullanıma sunulan Jeep 4 Low sistemi efsanevi Jeep arazi becerilerini garanti ediyor. Örneğin toplam 240 HP güç kullanıma sunan ve off-road ağırlıklı bir versiyon olan Trailhawk 4xe, 170 HP gücündeki dizel bir Trailhawk modeline kıyasla % 50 daha yüksek tork üretiyor. Ayrıca, yeni 4xe teknolojisi sayesinde, arka aksın çekiş gücü bir şaft ile değil, bağımsız bir elektromotorla sağlanıyor. Bu da, iki aksın ayrılmasına ve torkun mekanik bir sistemden daha etkin bir şekilde bağımsız olarak kontrol etmesine olanak tanıyor. Böylelikle çekiş, gerektiğinde hemen arka tekerleklere iletilebiliyor. Jeep Active Drive Low, beş adede kadar sürüş moduna sahip Jeep Selec-Terrain çekiş kontrol sistemi ile birlikte çalışıyor. Selec-Terrain, üstün arazi becerilerini destekleyen Yokuş İniş Kontrolü özelliğini de içeriyor.

Sürücü, Selec-Terrain üzerinden zorlu arazi koşullarının üstesinden gelmek için ideal sürüş modunu seçebiliyor. Auto mod, standart mod olup yol ve arazi sürüşünde sürekli çekiş yönetimi sağlıyor. Sport modu, sportif sürüş performansı için hem elektrikli motoru hem de içten yanmalı motoru kullanıyor. Snow modu, 2. Viteste kalkış, Yolda ya da arazide, karla kaplı düşük tutunma seviyesine sahip yüzeylerde kullanılıyor. Sand/Mud maksimum tutuş sağlamak için çamur veya kum gibi düşük tutunma seviyesine sahip yüzeylerde kullanılıyor. 4xe Compass’ın sadece Trailhawk versiyonunda bulunan Rock modu ise 4WD Low sürüş modu etkin olduğunda kullanılabiliyor. Sistem, aracı düşük tutunma seviyesine sahip arazi yüzeylerinde, kaya türevi engellerin üzerinden geçmek maksadıyla, maksimum seviyede tutuş ve direksiyon hakimiyeti sağlayacak şekilde yapılandırıyor ve üstün arazi performansı sağlıyor. Ayrıca Jeep Selec-Terrain sistemi, bu beş sürüş modunu 4WD Lock ve 4WD Low olmak üzere iki özel arazi moduyla birleştirerek AWD (dört tekerlekten çekiş) sistemini yönetme olanağı sunuyor. 4WD Lock ise AWD sistemini 15 km/s hıza kadar sabit bir şekilde devreye sokuyor. Arka elektrik motorunu iki aks arasında sabit bir tork dağılımı ile düşük hızlarda üstün dört tekerlekten çekiş özelliği sağlamak için sürekli etkin tutuyor. 15 km/s’nin üzerindeki hızlarda, AWD isteğe bağlı hale geliyor. 4xe dört tekerlekten çekiş sisteminin tam işlevselliği, batarya şarj seviyesi düşük olduğunda “Powerlooping” özelliği ile sağlanıyor. Bu, içten yanmalı motora mekanik olarak bağlı olan ön elektromotorun, arka elektrik motoruna güç sağlamak için sürekli olarak yüksek voltajlı akım üretmesini sağlıyor. Böylece elektromotor akünün şarj durumundan bağımsız olarak maksimum çekiş sağlıyor. 4WD Low ise, kum veya kaya gibi özellikle zorlu arazi koşullarının üstesinden gelmek için aracın performansından ve gücünden en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı oluyor.