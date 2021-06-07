LeasePlan Türkiye’den yeni hizmet: NoStressPlan

CARMEDYA.COM – LeasePlan Türkiye, kiralama süreci boyunca yaşanabilecek stres unsurlarını ortadan kaldıran yeni ürünü NoStressPlan’i duyurdu.

Yeni hizmet, kiralama döneminde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara önemli güvenceler sunuyor. NoStresPlan modeliyle konkordato, iflas, vefat, malulen emeklilik ve doğal afet gibi birçok konuda kiralama sözleşmesi firmalar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden iptal edilebiliyor.

LeasePlan Türkiye tarafından sunulan NoStressPlan hizmetinde, firmalar için başka bir stres unsuru olacak fiyat konusunda da önemli bir ayrıcalık sunuluyor. Buna göre, firmalar NoStressPlan’in sağladığı aynı sözleşme koşulları ile daha uygun bir operasyonel kiralama teklifi bulursa; LeasePlan Türkiye teklifi, bulunan uygun fiyata göre revize ediyor. Yalnızca www.tiklakirala.com sitesindeki NoStressPlan etiketli kampanyalarda geçerli olacak uygun fiyat garantisinde, LeasePlan Türkiye’nin sunduğu sözleşme şartları, süre, kilometre, varsa peşinat, hizmet detayları, araç markası, araç modeli ve donanımın birebir eşleşmiş olması gerekiyor. Karşılaştırmada ayrıca, operasyonel kiralama firmalarının web sitelerinde aynı tarihte yayında olan teklifleri baz alınıyor. Böylece NoStressPlan, firmaların aynı dönemde en uygun fiyatlı teklif almasını da garanti ediyor.

“Operasyonel kiralama sektöründe bir ilk”

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Sadece ülkece değil global olarak pandeminin etkileri nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte firmaların da kaynaklarını sağlıklı yönetebilmek adına operasyonel kiralamaya ihtiyacı var. Fakat, birtakım belirsizlikler firmaların haklı olarak bazı stresler yaşamasına neden olabiliyor. Bu kapsamda, Türkiye operasyonel kiralama sektörüne yine bir ilki gerçekleştirerek kazandırdığımız NoStressPlan ürünümüz ile ücretsiz erken iade ve en uygun fiyat garantisi gibi avantajlı özellikler sunuyoruz. Bunun yanı sıra, tüm operasyonel kiralama hizmetlerini LeasePlan kalitesiyle eksiksiz bir şekilde sürdürüyor ve mobiliteyi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yedek araç, bakım, onarım, lastik, hasar yönetimi, vergi yönetimi, muayene, yol yardım gibi tüm operasyonel hizmetleri kapsayan NoStressPlan tekliflerimiz ile firmaların bu alanda yaşayacağı tüm stresi sona erdirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.