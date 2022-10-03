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Carmedya’nın 150. Sayısı Yayında

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Carmedya’nın Ekim 2022 tarihli 150. sayısı, web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Dijital otomobil yayıncılığının öncülerinden Carmedya, Ekim ayı ile birlikte dijital otomobil dergiciliğinde 150. sayısına ulaştı.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore’dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store’dan indirilebiliyor.

Carmedya’nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Dergiyi indirmek için tıklayın

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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