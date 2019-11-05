Sürüş İzlenimi: Citroen C3 1.2 PureTech EAT6

CARMEDYA.COM – Citroen C3 model gamının 1.2 litrelik PureTech (110 HP) motorlu EAT6 otomatik şanzımana sahip üyesi sayfamıza konuk oluyor.

2017 yılında tepeden tırnağa yenilenen çizgiye artık hepimizi aşinayız. C3 ile başlayan markanın karakteristik çizgisi Citroen model gamının bütün üyelerinde kullanılıyor.

Önde Citroen modellerinin yeni tasarım çizgisini yansıtan araç, marka logosunu içeren ince ve yatay çıtanın yine ince gündüz farlarını çevrelemesiyle son buluyor. Ön ızgaranın iki yanında yuvarlak formlu far bloğu ve altta farklı renkteki çerçevenin içinde sis farları yer alıyor. Bununla birlikte tavan ve dikiz aynasını da yine gövdeden farklı renkte tercih edebiliyorsunuz. Test aracımızın beyaz, siyah ve kırmızı renk kombinasyonu ise meraklı bakışları üzerine çekmeye yetiyor.

Yanlarda markanın artık diğer modellerinde de kullanmaya başladığı ve Cactus ile hayatımıza giren Airbump karoser kaplaması bulunuyor.

3996 mm. uzunluğa, 1749 mm. genişliğe ve 1490 mm. yüksekliğe sahip aracın dingil mesafesi ise 2539 mm.

Kompakt boyutlarına rağmen önde yeterli bir diz ve baş mesafesi sunan aracın arka bölümde diz mesafesi ise kısıtlı ve arkaya doğru alçalan tavan çizgisi uzun boylu yolculara baş mesafesi açısından sıkıntı yaratabiliyor.

Aracın dış tasarımındaki şık detaylar ön konsolda da kendisini gösteriyor. Siyah deri ve kumaş döşemelerin kırmızı detaylarla süslendiği kokpitte yine Cactus modelini anımsatan kapı kolları ve koltuk tasarımları tercih edilmiş. Orta konsolun ortasına yerleştirilen dijital ekrandan birçok kumandaya ulaşabiliyorsunuz. Klima kumandaları da yine sadece bu ekrandan kontrol edilebiliyor.

Aracın ön camında Connectedcam kamera sistemi yer alıyor ve kaza anında otomatik kaydetme özelliğine sahip bu kamera ile isterseniz siz de çekim yapabiliyor ve sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.

Citroen C3, yeni yüzüyle ilk tanıtıldığında 1.6 litrelik motor hacmine sahipti. Ancak Groupe PSA çatısı altında yeni motor seçeneklerine kavuşan otomobil düşük hacimli motorlarıyla da segmentinde elini güçlendirdi. Model ülkemizde 82 ve 110 HP gücünde 1.2 litrelik iki farklı PureTech motor versiyonuyla satışa sunulurken, Feel donanım paketine sahip test aracımızın kalbinde 110 HP’lik ünite görev yapıyor. EAT6 şanzıman bu motor seçeneğiyle sunuluyor. (2 HP’lik motorla 5 ileri kademeli düz şanzıman tercihe ediliyor.

1199 cc hacmindeki motor 5500 d/d’de 110 HP güç ve 1750 d/d’de 205 Nm tork değeri sunuyor. 191 km/s hıza ulaşabilen aracın 0-100 km/s hızlanması 10 saniye alıyor.

EAT6 tork konvertörlü otomatik şanzıman zaten bildiğimiz gibi sarsıntısız geçişlere sahip.



Arka görüş biraz sıkıntılı olsa da Feel donanımla alınabilen geri görüş kamerası tüm sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Ön ve yanlarda net bir görüş alanı sunan araç hurda teşviği ve kampanyalarla 119 bin TL fiyat etiketine sahip. Model gamının kampanyalı fiyat skalası ise 90 bin 500 Tl ile 125 bin Tl aralığında değişiyor.

Yazı: Önder Canözer – Fotoğraflar: Medicon

Mekan: Belgrad Ormanı – İstanbul

Teknik Özellikler Silindir hacmi: 1199 cc Maksimum güç: 110 HP - 5500 d/d Maksimum tork: 205 Nm - 1750 d/d Son hız: 191 km/s 0-100 km/s: 10.0 sn Şanzıman: 6 ileri otm. Aks aralığı: 2539 mm Boyutlar (uz./gen./yük.): 3996/1749/1490 mm Boş ağırlık: 1165 kg Bagaj hacmi: 300 lt Tüketim (ş.dışı/ş.içi./ort.): 4.4/6.2/5.1 lt/100 km Emisyon (CO2): 120 g/km Fiyat: 119.000 TL