Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor standartlara meydan okuyor

CARMEDYA.COM – Ford, başarılı ticari modellerinden olan Ranger’ı makyajladı. Bolu’da gerçekleştirilen lansmanda otomobili yakından inceleme şansı yakaladık.

Zorlu arazi şartlarında kullandığımız modelin yanı sıra, modelin daha vahşi hali Raptor’u da deneyimledik.

Ford Ranger tasarım konusunda iddialı modellerdendi. Makyaj ile birlikte bu iddiasını sürdürmeyi başarıyor. Tasarım konusunda model ön yüzünde ufak değişimler yaşamış. Tampon grubu değişmiş ve kaputta da ufak farklar gözlerden kaçmıyor. Yan çamurluk üstü detaylarda “Bi-Turbo” logoları yeni motorun habercisi. Arka bölümde de ufak değişimler göze çarpıyor. Özellikle bagaj kapağının yeni bir teknoloji ile kullanımın kolaylaştırılması yerinde bir hareket olmuş. Eskiden araçtaki bu kapak fazlasıyla ağırdı. İçerisine yerleştirilen yaylı bir mil sayesinde kapağın kullanımı ve ağır hareketi ortadan kaldırılmış. Ayrıca kütlesel olarak da kapak hafifletilmiş.

Kokpitte neler var?

Yeni Ford Ranger’ın kokpitinde büyük bir değişim yok. Orta konsoldaki ekran farklılık olarak sunulacak olan detaylar arasında yerini alıyor. SYNC 3 adlı sistem 8 inç büyüklüğünde ve hem yazılım hem de kullanım anlamında geliştirilmiş. Bunların dışında kokpitte değişen bir durum yok.

Yeni motor ve şanzıman

Yeni Ford Ranger ve Raptor, artık yeni motor ve şanzıman seçeneği ile geliyor. 2.2 litrelik motorun yerini artık 2.0 litrelik makine alıyor. Bu motor XLT donanımına kadar 270 HP gücünde sunuluyor. Wildtrak ve Raptor’da ise 213 HP güç ve 500 Nm tork değerine sahip oluyor. 213 HP gücündeki versiyonda çift turbo geliyor. Bu sayede performans konusunda sorununuz neredeyse kalmıyor. Ek olarak eski Wildtrak’ta 3.2 litre sıralı 5 silindirli makine yer alıyordu. Yeni motor ile birlikte hacim küçülürken, 13 HP güç ve 20 Nm tork artışı sağlanıyor.

Ranger Raptor’da ki farklar neler?

Tasarım konusunda bir kere farkın açık ara belli olduğunu söylemem gerek. Daha güçlü metal tamponlar, yan basamak ve aracın üzerindeki grafiti logolar fazlasıyla işleri değiştiriyor. Logoların özellikle aracın her tarafında olması onu güçlü kılmış. Araziye yatkın olduğunu üzerindeki arazi lastikleriylede model anlatıyor. Raptor versiyonda bu lastikler standart olarak sunuluyor.

Kokpitte farklılıklara bakacak olursak; bir kere gösterge panelini fazlasıyla kıskandım diyebilirim. Yarış temalı gösterge paneli ve ortasındaki bilgilendirme ekranı fazlasıyla şık. Hemen direksiyonun arkasındaki yarış otomobillerini andıran kulakçıklar dikkatimi çekiyor. Bunlar yarış ruhunu size sürüş sırasında fazlasıyla yaşatıyor. İçeride yarışçı tipi koltuklarda gözlerden kaçmıyor. Ayrıca vites topuzunun da Raptor’da farklı olduğunun da altını çizmek gerek

Peki ya süspansiyonlar?

Raptor’u standart Ranger’dan fazlasıyla ayıran bir detay varsa o da FOX imzalı süspansiyonları. Yarış dünyasının başarılı modellerinden olan bu süspansiyon sistemi, arazi koşullarında işleri fazlasıyla değiştiriyor. Araca ilk adımda 51 mm daha yüksek bir karoser sunuyor. Bu sayede zorlu arazide engellere takılmadan ilerleyebiliyorsunuz. 150 mm daha geniş bir iz genişliği ile arazide attığınız adımlar genişliyor. FOX amortisörler, arazi yetenekleri için yüksek sönümleme kuvveti ve daha yumuşak bir sürüş için daha düşük sönümleme kuvveti sunuyor. Ön süspansiyon yolu yüzde 32 artırılırken arka süspansiyon yolu ise yüzde 18 arttırıldı. Bu süspansiyon sistemiyle 40 cm derinliğindeki çukurların üzerinden yüksek süratlerde yürümeniz mümkün

Farklı sürüş modları da var

Ranger Raptor’da farklı arazi koşullarına göre seçebildiğim sürüş modları yer alıyor. Baja, Spor, Çim, Çakıl, Kar, Çamur Kum, Kaya ve Normal olmak üzere 9 farklı mod bulunuyor. Bu sürüş modları farklı zeminlerde güvenle ve hızlı ilerlemnizin garantisini size sunuyor.

Neden alınmalı?

Tasarım çekicilik ve benzeri konuları bir kenara bırakıyor. Ford ekibini ise bu güzel organizasyon için bir kez daha kutluyorum. Aracın neredeyse tam ruhunu yansıtan Bolu’da güzel bir etkinlik gerçekleştirmişler. İlk etapta Ranger ile yola çıkıyorum. Dedim ya tasarım ve benzeri konular bir yana, yeni 2.0 litrelik motor bu araca fazlasıyla şey katmış. Aracın yalıtımı fazlaıyl iyileştirilmiş. Mustang’te de kullanılan 10 ileri otomatik şanzıman başarılı ve sarsıntısız geçişlere sahip. Ranger özellikle zorlu arazide zaten başarılıydı ancak, 3.2 litrelik 5 silindirli makine ne yazık ki vergi mağduru oluyordu. Yeni 2.0 litre motor ile vergi avantajı sağlanırken, ek olarak güç ve tork artışını da marka yeni daha gelişmiş bir şanzıman ile size sunuyor. Ancak hemen belirteyim bu yeni motor Wildtrak ve Raptor donanımında 213 HP gücünde gelebiliyor. XLT donanımı da dahil olmak üzere modeli 170 HP gücünde alabiliyorsunuz.

Ranger’dan inip Raptor’a geçince işler benim için fazlasıyla değişiyor. FOX tipi süspansiyonlar çok iyi çalışıyor. Bu sayede 40 cm derinliğindeki çukurları dümdüz geçme şansım oluyor. Bizim için özel yapılan parkurda eğim iniş kontrol sistemini de deneyimledim. Özellikle Raptor’da sunulan standart arazi lastikleri, çim gibi zeminlerde bile maksimum tutunmayı size hissettiriyor. Raptor ile çak fazla zaman geçirme şansım olmadı maalesef. 9 farklı sürüş modundan sadece Spor modu deneyimledim. Daha agresif bir sürüş sunan bu mod arazide özellikle yanal kaymalarda sizi daha da fazla eğlendiriyor. Deyim yerindeyse Ralli’ye ilk adım atabiliyorsunuz. Yeni Ford Ranger 200.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Wİldtrak donanımında yeni motor ve şanzıman ile bu fiyat 262.700 TL seviyesine çıkıyor. Eğer ki “arazinin kralı olmak istiyorum” derseniz Raptor’un fiyatı ise 385 Bin TL

Yazı: Alper Güler Fotoğraflar: Ford

Mekan: Bolu