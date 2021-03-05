Yenilenen Volvo S60 Türkiye yollarında

CARMEDYA.COM – Volvo Car Turkey, yenilenen S60 modelinin Türkiye lansmanını gerçekleştirirken, modelin fiyat, motor ve donanım bilgileri de paylaşıldı.

Türkiye’de şubat ayı içerisinde ilk teslimatları gerçekleştirilen Yeni Volvo S60, bugüne kadar Volvo Cars’ın, ABD ve Çin pazarlarında güçlü bir pozisyon almasını sağlayan önemli bir model.

S60 lansmanında konuşan Volvo Car Turkey Pazarlama ve PR Direktörü Kubilay Polat, yüksek performansı, heyecan verici tasarımı ve gelişmiş donanım yapısıyla S60’ın segmente yeni standartlar kazandıracağını söyledi. Polat, “S60, sahip olduğu ayrıcalıklarla segmentine iddialı bir giriş yapıyor. Volvo Cars’ın yeni teknolojilerini yansıtan heyecan verici bu modelinin yıl içinde en az 1000 adet satılmasını hedefliyoruz.” dedi.

S60, tıpkı diğer 60 ve 90 serilerinde olduğu gibi Volvo Cars’ın kendi Ölçeklendirilebilir Ürün Mimarisi (SPA) platformu üzerinde üretiliyor ve aynı güvenlik teknolojisi ve bilgi-eğlence sistemini taşıyor.

Volvo’nun B5 AWD 2.0 benzinli mild-hybrid motor seçeneğiyle sunulan S60 modeli, 250 HP güç üretiyor. 350 Nm tork değerine sahip modelde içten yanmalı motora, arka akstaki bir elektrik motor eşlik ediyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede gerçekleştiren ve sürekli dört tekerden çekiş sistemine sahip araç, 180 km/s hıza çıkabiliyor.

Eco, Comfort ve Dynamic sürüş modlarının yanı sıra bazı versiyonlarda Offroad modu da bulunuyor. Bu mod seçildiğinde 20 km/s ve altındaki hızlarda süspansiyon sertliği çok daha fazla yumuşayarak, asfalt dışı yollara uygun hale geliyor.

Otomatik fren teknolojisine sahip City Safety, yayaları, bisikletlileri ve büyük hayvanları algılayabilen piyasadaki tek sistem olarak sürücünün olası çarpışmalardan kaçınmasına yardımcı oluyor. City Safety, orta ölçekli sedan segmentinde bir dünya ilki olacak şekilde, artık karşıdan gelen çarpışmalardan kaçınmak için de otomatik frenleme yapıyor.

İşaretlerinin belirgin olduğu yollarda, 130 km/s hıza kadar sürücüyü direksiyon, hızlanma ve frenleme ile destekleyen opsiyonel Pilot Assist sistemi, artırılmış viraj performansı ile daha da geliştirildi. S60’da ayrıca Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation ve diğer direksiyon destek sistemleri de yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan otomatik frenleme desteğine sahip Kavşak Trafik Uyarısı, aracın içindeki ve dışındaki herkes için güvenliği daha da artırıyor.

Volvo Cars’ın Sensus Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile tamamen uyumlu çalışırken sürücülerin her zaman bağlı olmalarını sağlıyor. Tablet tarzı dokunmatik bir ara yüz olan sezgisel kontrol, otomobilin fonksiyonlarını, navigasyonu, bağlı servisleri ve araç içi eğlence uygulamalarını bir araya getiriyor.

Volvo S60, 1431 mm yüksekliği ve en geniş yerinde 1850 mm ölçüleriyle sınıfındaki en geniş araç. Şehre uygun kompakt bir uzunluğa ve dingil mesafesine sahip olan S60, 2872 mm dingil mesafesiyle kendi segmentinde büyük bir avantaja sahip.

Panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı koltuklar, 18” alaşımlı jantlar, adaptif ve viraj fonksiyonlu LED farlar, ısıtmalı direksiyon ve ön koltuklar, park kolaylığı sağlayan 360 derece kamera, kablosuz şarj, otomatik kararan iç ve dış aynalar, Orrefors kristal vites topuzu otomobilin seçkin özellikleri arasında yer alıyor.

Volvo S60, Türkiye’de birch açık gri, fusion kırmızı, crystal beyaz, pebble gri, onyx siyah ve denim mavi renk seçenekleriyle ve lansmana özel 677 bin TL’lik tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla kullanıcısıyla buluşuyor. Lansman fiyatı ilk 200 adetlik araç için geçerli olup, çoğu şimdiden satılmış durumda.

Farklı bir motor seçeneği gelmeyecek modelin yılın ikinci yarısında plug-nin hibrit versiyonunun da satışa sunulması hedefleniyor.

Volvo Car Turkey salgına rağmen pazar payını artırdı

Volvo Car Turkey pazarlaama ve PR Direktörü Kubilay Polat S60 lansmanında, 2020 değerlendirmesini ve 2021 beklentilerini de paylaştı.

Türkiye otomobil pazarındaki pazar payını yüzde 1,35’e arttıran Volvo Car Turkey, pandeminin zorlu şartlarının yaşandığı 2020 yılında 8 bin 200 adetle yüzde 97 oranında büyüme gösterdi.

Ürettiği otomobillerin kalitesiyle, insanların güvenliğini en üst noktada sağlayan, aynı zamanda dünya kaynaklarını düşünerek çevre bilinçli bir yaklaşım sergileyen markanın 2020 satışları içinde Volvo XC90, XC60 ve XC40 lokomotif modeller oldu. SUV ailesinin en büyüğü XC90 yüzde 52,9 pazar payı ile kendi segmentinde zirvedeki yerini korudu. XC60 ise yüzde 43,7 pazar payı ile markanın segment lideri bir başka modeli oldu. Farklı tarzı ve tasarım anlayışı ile Volvo ailesinin en genç üyesi XC40 da yüzde 40,7 Pazar payıyla segment birincisi oldu. Pazar payını yüzde 59,7 arttıran V60 Cross Country ile yüzde 141 artan satış hacimli V90 Cross Country ve S90 modelleri de seneyi tamamladı.

2021 yılında çevre konusundaki duyarlı yaklaşımları doğrultusunda hedefledikleri başarıyı sürdürmeyi planladıklarını anlatan Volvo Car Turkey Pazarlama ve PR Direktörü Kubilay Polat “2020 tüm dünya için zorlu bir süreçti fakat Türkiye otomobil sektörü bu zorlu süreci yılın ikinci yarısında artan bir hacimle tamamladı. Pazardaki bu büyüme umut verici. 2021 yılında geçen seneye paralel 625 bin otomobil satılacağını tahmin ediyoruz ve pazar payımızı yüzde 1,4 civarında ön görüyoruz; 55 bin adetlik bir premium segment satışları içinde ise bu yıla paralel yüzde 16’lık bir pazar payı hedefliyoruz.” dedi.