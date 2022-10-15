Peugeot 408 ve E-208’in örtüsünü Paris’te kaldırıyor

CARMEDYA.COM – Peugeot, dört yıllık bekleyişin ardından 17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yeniden kapılarını açmaya hazırlanan Paris Otomobil Fuarı’nda yeni modeli 408 ve yeni E-208’in dünya lansmanlarını yapacak.

En yeni elektrikli modellerin yanı sıra Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar ve Peugeot 508 PSE de performans tutkunları açısından standın öne çıkanları arasında olacak.

Peugeot 408

Dört adet Peugeot 408 dışında ziyaretçiler, sergilenen “Küre” ile farklı bir deneyim yaşayacak. 6 metreden yüksek, şeffaf ve dönen bir küre, ziyaretçilere 408’i her açıdan inceleme olanağı sağlayacak. 408, hem marka tarihinde hem de otomobil pazarında bir ilki temsil ediyor. Bu özel Peugeot modeli, logoya ilham veren Aslan tarzındaki duruşu ve benzersiz görünümünün yanı sıra, 180 HP ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi ile verimliliğe ve akıllı elektrifikasyona odaklanırken, ileri seviyede mühendislik dışında öncü teknolojilerle de dikkat çekiyor. Tüm bu teknik nitelikler, sürüş açısından içgüdüsel kullanım özelliği sağlıyor.

Peugeot E-208 ve elektrikli hedefler!

Elektrikliye geçiş programında Peugeot, yürürlüğe giren düzenlemelerin önünde bir zamanlamayla hareket ediyor. Bu amaçla markanın Avrupa’da satılan modellerinin tamamı 2030 yılında, yasal gerekliliklerin 5 yıl öncesinde, tamamen elektrikli olacak. Tüm Peugeot otomobil modellerinin, 2023’ten itibaren, elektrikli versiyonları yollarda olacak, yani araçlar tamamen batarya elektrikli veya hidrojen yakıt hücresiyle çalışan güç-aktarma-sistemleri veya hibrit ya da şarj edilebilir hibrit çözümlerle hareket edebilecek. Fransız üretici bu hedefe ulaşmak için 2023 yılında elektrikli ve elektrik destekli modellerin tanıtımına ayrıca hız kazandıracak.

Peugeot E-308 ve E-308 SW modellerini de yakında tanıtacak olan marka, yılın başından bu yana Fransa’nın en çok satılan elektrikli modeli olan E-208’in yeni bir versiyonunu da Paris’te ilk kez görücüye çıkartacak. E-308 teknolojisine dayanan, yeni bir 115 kW/156 HP’lik elektromotor (+ %15 güç) ve yeni nesil bir batarya ile 2021 yılından bu yana enerji verimliliğini önemli ölçüde iyileştiren önlemlerle birlikte E-208, 400 km’nin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor. E-208 aynı zamanda 12,0 kWsa/100 km’lik (Kullanılabilir enerji/WLTP menzili) tüketim değeriyle elektrik verimliliği sunuyor ve B segmenti elektrikli araçlar sınıfında öne çıkıyor.

Peugeot 9X8

Peugeot standının yıldızlardan biri de temmuz ayından bu yana Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) Le Mans Hypercar kategorisine yer alan yenilikçi Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar olacak. Peugeot ve 9X8, 2023 yılında Le Mans 24 Saat’in 100. yarışına katılacak. Özgün akıcı tasarımı, “Aslan” görünümü ve hibrit motoru (Arkada 707 HP çift turbo V6 ve önde 272 HP elektromotor) ile 9X8, markanın yol modellerinin elektrikliye geçişi için bir laboratuvar görevi görüyor. Stantta aynı zamanda SW versiyonu da bulunan 508 PSE, 9X8 ile aynı ekip tarafından geliştirildi. 508 PSE, verimlilik ve yüksek performansı (360 HP) harmanlayan hibrit bir motor ve elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi ile gelişmiş bir sürüş deneyimi ile gelecek.

Yakıt hücreli Peugeot E-Expert Hydrogen test edilebilecek

Markanın orta ölçekli hafif ticari aracı E-Expert Hydrogen, Salon 3’teki özel bir stantta yer alacak. Model, 100 kW güç ve 260 Nm tork ve 400 km menzil ile 6,1 metreküp hacme ve 1000 kg’a kadar ağırlığa sahip yükleri taşıyabiliyor.

Sanal ziyaret herkese açık

Otomobil fuarına katılmak için Paris’e gidemeyecekler için, Peugeot, özel ve yenilikçi içerik ile herkese standının dijital ve sürükleyici bir deneyimini sunacak. Kullanıcılar, LeSalon.Peugeot.fr platformuna girer girmez kendilerini Paris Otomobil Fuarı’ndaki marka standının renkleriyle dekore edilmiş bir resepsiyon salonunda bulacaklar. Ziyaretçiler burada farklı dünyalar (Yeni, Spor, Elektrik, Menzil) arasında özgürce gezinmeyi seçebilecek veya seçimlerine göre değişen özel sesli rehber aracılığıyla benzersiz bir deneyim yaşayabilecek.