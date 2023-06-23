Tatil yolculuğuna aracınız hazır mı?

CARMEDYA.COM – Yaz mevsiminin gelişi ve hava sıcaklığının artışı ile beraber tatil sezonu açılırken, uzun yolculuklar için güvenliği unutmamak gerek.

Uzun yolculuklarda, güvenliği ve konforu sağlamak için yolculuktan önce ve yolculuk sırasında yapılması gereken birçok şey bulunuyor. Sadece aracın ya da sadece sürücünün buna hazırlanması yeterli olmuyor. Hem aracın, yolculuk öncesi bakımlarının tamamlanmış olması hem de sürücünün saatlerce sürecek olan yolculukta güvenliği ve konforu aynı anda yakalaması için doğru adımları izlemesi gerekiyor. Şehir içinde, aynı yollardan belki her gün geçen bir sürücü, uzun yolculuklara bu denli alışkın olmadığından, yolculuğa tam ve doğru bir şekilde hazırlanmalı. Özellikle yaz aylarında, aşırı sıcak hava nedeniyle, yolculuk esnasında beklenmedik durumlarla karşılaşılması mümkün olduğunu unutmamak gerekiyor.

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı

“Uzun yolculuklarda kazaların yüzde 20’si uyku hali ve dalgınlıktan kaynaklanıyor”

Uzun yolculuklarda, hız limitini aşmamak, öndeki araç ile takip mesafesini korumak ve şehir içinden geçerken hızı düşürmek sürüş anında güvenliği sağlayan önemli faktörler arasında yer alıyor. Yolculuk öncesinde ve esnasında, araç kullanıcısının dikkat etmesi ve önlem alması gereken diğer durumları da değerlendiren RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Sürücünün yeterli uykuyu almış olması can güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcak hava, kişinin dalgınlık seviyesinde artış yaşanmasına neden olabilir. Uzun yolculuklarda, yaşanan kazaların yüzde 20’si uyku hali ve anlık dalgınlıktan kaynaklanıyor. Saatlerce direksiyon başında olacak sürücü, bireysel konforuna önem vermeli. Özellikle yazın yapılan yolculuklarda klima önemli bir rol oynuyor. Klima sisteminin düzgün çalışması için klima bakımlarının mutlaka yapılması gerekir. Aksi takdirde yaz sıcağında yolculuk yapmak imkânsız hale gelebilir. Klima kullanımında da yüz ve göğüs bölgesine değil, köşelere doğru üflemesi sağlıklı olacaktır. 15 ile 20 dakikada bir mutlaka camlar açılmalı ve hava sirkülasyonu sağlanmalı. ‘Gideceğim yere daha erken varayım’ düşüncesi ile hareket ederek mola vermemezlik yapılmamalı. 2 saatte bir 15 dakikalık ufak molalar vermeye özen gösterin. Diğer yandan her zaman önerdiğimiz gibi, mutlaka araçlarınızın periyodik bakımını gerçekleştirin, motor yağı, soğutma sıvısı, filtreler, fren balataları ve diskleri, değişim zamanı geldiyse mutlaka değişmeli.” açıklamasında bulundu.