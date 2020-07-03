Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı ilk yarıda yükseldi

CARMEDYA.COM – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre; 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %30,2 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre %30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında %66,3, otomobil pazarı %58,4 ve hafif ticari araç pazarı %108,7 oranında arttı.

2020 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Haziran ayına göre %66,3 artarak 70.973 adet oldu.

2020 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,4 artarak 57.067 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %108,7 artarak 13.906 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %1,0 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %6,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre %15,9 azaldı.

Göstergelere göre; 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 600 – 650 bin adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.

2020 yılı otomotiv raporu

IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda; küresel büyüme tahminini 2020 için -%4,9, 2021 için %5,4 olarak açıkladı. Raporda ABD’nin büyüme tahmini 2020 için -%8, 2021 için %4,5, AB’nin büyüme tahmini 2020 için -%10,2, 2021 için %6, gelişmekte olan ülkelerin büyüme tahminleri ise 2020 için -%3, 2021 için %5,9 olarak belirtildi.IMF, Dünya Ekonomik Görünümü Haziran 2020 raporunda Türkiye’nin büyüme tahminini 2020 için -%5, 2021 için %5 olarak açıkladı. TCMB tarafından açıklanan ankete göre yıl sonu büyüme beklentisi Haziran ayında -%1,3 olarak açıklandı.

OECD’nin yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu’nda iki olası senaryo bulunuyor. 2020 yılı bitmeden salgının ikinci dalgasınının görülmesi halinde OECD küresel ekonomik büyüme tahminini 2020’de -%7,6, 2021’de %2,8 olarak açıkladı. İkinci dalganın gerçekleşmemesi halindeyse küresel ekonomik büyüme tahmini 2020 için -%6, 2021 için ise %5,2 olarak açıklandı.

OECD, salgının en çok etkilediği ülke olan ABD’de ikinci dalga olması halinde %8,5, ikinci dalga olmaması halinde %7,3 oranında ekonomik küçülme bekliyor. OECD, Euro Bölgesi’nde ikinci dalga olması halinde %11,5, ikinci dalga olmaması halinde %9,1 oranında ekonomik küçülme bekliyor.

OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu’na göre salgında ikinci dalga olmaması halinde Türkiye’nin 2020’de %4,8 daralacağını, salgında ikinci dalga olması halindeyse %8,1 daralacağını öngörüyor. Türkiye’nin 2021’de %4,3 büyümesini, ikinci dalga olması halinde ise %2 büyümesini bekleniyor.

Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler Raporu’nda küresel ekonomi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini Ocak ayındaki rapora göre 7,7 puan düşürerek yüzde 5,2 daralma olarak duyurdu. 2021 büyüme tahminini ise yüzde 2,6’den yüzde 4,2’ye çıkardı. Dünya Bankası Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda, ABD ekonomisi için Ocak ayında yüzde 1,8 büyüme olan 2020 büyüme tahminin yüzde 6,1 daralma olarak revize edilirken 2021 büyüme beklentisiyse yüzde 1,7’den yüzde 4,0’a çıkarıldı.

Dünya Bankası raporunda Euro Bölgesi için Ocak ayında yüzde 1,0 büyüme olarak açıklanan 2020 tahmini yüzde 9,1 daralma olarak revize edildi. 2021 tahminiyse yüzde 1,3’den 4,5’e yükseltildi. Gelişmiş ekonomilerin 2020’de yüzde 7,0 daralmalarını bekleyen Dünya Bankası, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin ve kalkınmakta olan ekonomilerin 2020’de yüzde 2,5 daralacaklarını ve 2021’de yüzde 4,6 büyüyeceklerini öngördü.

Ocak ayında yayımladığı “Küresel Ekonomik Görünümler” raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,0 büyüyeceği tahmininde bulunan, ancak Nisan ayında yayınladığı raporda bu beklentisini yüzde 0,5 büyüme olarak revize eden Dünya Bankası, Haziran 2020 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu tahminini yüzde 3,8 daralma yaşanacağı yönünde değiştirdi.

2021 yılı içinde tahminlerini revize eden Dünya Bankası, Ocak ve Nisan raporlarında Türkiye için yüzde 4,0 olarak ifade ettiği GSYH büyüme tahminini yüzde 5.0’a yükseltti.

LMC Automotive, 2020 yılı revize tahminlerini yayımladı. Buna göre 2020 yılı dünya toplam otomotiv pazarı 90,3 milyon adet ile tamamlanan bir önceki yıla oranla %21,6 azalışla 70,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.