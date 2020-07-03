BMW elektrikli araç üretimini genişletiyor!

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi BMW, Tesla ve diğer rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmek amacıyla elektrikli otomobil üretimi için büyük ölçekli yatırım kararı aldı.

Şirket, Avrupa’daki en büyük fabrikası olma özelliğine sahip Almanya’daki Dingolfing fabrikasına 500 milyon avro yatırım yapacak. Yatırım kapsamında pil modülleri ve elektrik motorları için sekiz üretim hattı ile dört ek hat eklenecek.

Şirket CEO’su Oliver Zipse’in açıklamalarına göre; yatırımla birlikte 2022 yılına kadar 500 binden fazla elektrikli otomobil üretimi kapasitesine ulaşılacak.

BMW’nin rakipleri arasında yer alan Volkswagen de geçtiğimiz dönemde elektrikli otomobiller için özel bir platform geliştirmeye milyarlarca avro harcamış ve yeni teknolojiye dayanan pille çalışan araçlar yapmak için Zwickau’daki tüm fabrikayı değiştirmişti.

Dingolfing’de ve başka yerlerde üretilen BMW’nin en yeni elektrik motorları, önümüzdeki yıllarda şirketin elektrikli otomobillerine güç verecek.

BMW iX3

Yeni teknolojinin ilk ürünü BMW iX3 SUV

Yeni teknoloji ile üretilen ilk otomobil ise Çin’de montajı gerçekleştirilecek iX3 SUV olacak. 2021’de tanıtımı yapılacak iNext SUV ve elektrikli sedan modeli i4 de aynı teknolojiyi kullanacak.

BMW, 2013’ten beri Dingolfing’de elektrikli güç aktarma organı parçaları üretiyor ve şimdi kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

Şirket ayrıca yeni nesil kendi kendine giden otomobillerin araştırılması amacıyla Daimler ile ortak bir girişim başlatmıştı .