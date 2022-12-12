Honda Türkiye’nin motosiklet satışı 500 bin adede ulaştı!

CARMEDYA.COM – Pazar liderliğini 7 yıldır koruyan Honda, Türkiye’deki 500 bininci motosiklet satışıyla yeni bir başarıya imza attı.

30 yıldır Türk motosiklet severlerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamını sürekli geliştiren Honda, 2022 yılında da liderliğini korumak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş

Honda motosiklet sahibi her kullanıcının markayla güçlü bir bağı olduğunu belirten Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, satış oranlarındaki başarı sayesinde Türkiye’de satılan her 4 motosikletten 1’inin Honda olduğunu belirtti. Müşteri memnuniyeti oranlarının da en az pazar liderliği kadar önemli olduğunu vurgulayan Kardeş, “Honda sadece tasarımlarıyla değil güvenlik ve teknoloji donanımlarıyla da rekabette fark yaratıyor. Bu da doğal olarak motosiklet severler tarafından tercih edilen marka olmamızı sağlıyor. Geniş bayi ağımız ve yetkin satış sonrası hizmetlerimizle 1992 yılından beri hep ilk günkü heyecanımızla yola devam ettik, bundan sonra da yeni modellerimizle bu heyecanı sürdüreceğiz. Bizi bu rekor satış adedine ulaştıran tüm tüketicilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.