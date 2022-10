Audi’den TT’ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

CARMEDYA.COM – Audi, ikonik modeli TT Coupe’nin 25 yıllık başarı hikayesini sadece 100 adetle sınırlı, çok özel ve yüksek performansa sahip Audi TT RS Coupé Iconic Edition2 modeliyle kutluyor.

Yeni model, tipik TT RS özelliklerini korurken, tasarımı ve dinamikleriyle, yeniliklere sahip hızlı bir spor otomobil olduğunu gösteriyor. Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, cesaret ve zarafeti temsil eden TT’nin tasarım dilini takip etmesinin yanısıra, özel iç ve dış detayları, ödüllü beş silindirli motoruyla çok daha dikkat çekici bir kimliğe bürünmüş.

Bauhaus akımından ilham alındı

Audi’nin ilk olarak 1995 yılında IAA Frankfurt Fuarı’nda sergilediği ve neredeyse simetrik bir tasarıma sahip Audi TT Coupé, o tarihten itibaren sürekli olarak geometrik, dairesel şekillere dayalı bir tasarım ilkesini takip etti.

Üç yıl sonra da, coupé model hemen hemen hiç değişime uğramadan üretilmeye başlandı. TT Coupé’den bir yıl sonra Audi, TT Roadster’ı pazara sundu. Coupe model, ikinci nesli itibarıyla bir S ve bir RS versiyonuyla gelişti.

Bauhaus akımının bilinen felsefesi, ‘az daha fazladır – less is more’dan ilham alan TT modelde, gereksiz ve önemsiz unsurların çırakırılmasıyla sağlanan radikal ve cesur tasarım, kısa süre içinde ‘Zamansız‘ tasarım noktasına ulaştı. Böylece her döneminde trendlerin ötesine geçerek moda olmayı sürdürdü.

Üç nesil ve çeyrek asır sonra, 1998 yılındaki coupé’nin tipik çizgileri, TT RS Coupé Iconic Edition2’de de görülüyor. Yeni modelde minimalist tasarım; dışarıdan, net ve basit şekilde sürücüye odaklanan iç kısma kadar uzanıyor. Göstergelerde kullanılan ve iç kısma uyum sağlayan silindir ve dairesel şekiller, yakıt deposu kapağı, dairesel havalandırma çıkışları, vites topuzu ve kenarları Audi TT RS Coupé Iconic Edition2’de ilk göze çarpan detaylar.

Efsanevi beş silindirli motor

TT RS Coupé Iconic Edition2‘da, Audi Sport’un 400 hp güç üreten ve 480 Nm maksimum tork sağlayan 2.5 TFSI motoru yer alıyor. Motor sporlarında elde edilen sayısız başarı, onu Audi’nin en çekici güç aktarma organlarından biri haline getiriyor. Sayısız motor sporları zaferi ve günlük kullanımda sunduğu güçlü performans, bu beş silindirli motora 2010’dan bu yana art arda tam dokuz kez “Yılın Uluslararası Motoru Ödülü”nü kazandırdı. TT RS’de olduğu gibi, güç 7 vitesli S tronic şanzıman aracılığıyla sürekli dört tekerlekten çekişli quattro sürüşe aktarılıyor. Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, 280 km/sa azami hıza ulaşıyor. Kompakt spor otomobil, durma noktasından 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkabiliyor.

Doğru tonlamayla gelen koyu renk şıklığı

Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, estetikle ilgili yüksek beklentileri karşılıyor. RS’ye özgü Nardo Grey kaplama, özel modelin ayrıcalıklı ve atletik görünümü için doğru ton olarak belirlenmiş. Bu gri ton ismini, Audi RS modellerinin ilk testlerinin yapıldığı İtalya’daki yarış pisti Pista di Nardó’dan almış.

Şıklık, mat titanyum görünümündeki quattro yazısı, tek çerçeveli parlak siyah ızgara üzerinde daha da vurgulu hale gelmiş. Bu vurgu Audi halkaları, ön ve arkadaki TT RS yazısı ve dış aynaların korumalarına da başarıyla uygulanmış. Siyah renkli fren kaliperlerine sahip sofistike, Edition2’ye özel 7 kollu 20 inç parlak siyah alaşım jantlar, tasarım dilini en ince ayrıntısına kadar devam ettirmiş. Kısmen karartılmış arka üçgen camlar ve özel “Iconic Edition” yazısı, coupé’nin çarpıcı koyu görünümünü arkaya kadar tamamlamış.

Sportif karakteri geliştiren Aerokit

Audi TT RS Coupé Iconik Edition2 de bir rüzgar tünelinde geliştirilen Aerokit’ten dinamik bir güç kazanıyor. Motor sporlarından ilham alan ön rüzgarlık; yan kanatçıklar, bir ayırıcı ve kanatlarla ayrılmış yan hava girişlerine sahip. Arka bölümde ise, yan kanatçıklarıyla birlikte sabit bir şekilde yer alan karbon spoiler, sportif bir görünüm sağlarken aerodinamik konseptin bir parçası olarak performansı ve verimliliği destekliyor.

RS’ye özel difüzörün her iki yanında dikey tasarım öğeleri yer alıyor ve tasarım iki çarpıcı, oval şekilli egzoz borusuyla tamamlanıyor. Birçok unsur, özel versiyonun renk felsefesine uygun olarak, parlak siyah renkte kullanılıyor.

Özel iç tasarım vurguları

TT RS Coupé Iconic Edition2’nin iç tasarımında detaylara gösterilen özen hemen dikkat çekiyor. İç kısımda da aynen dış tasarımda olduğu gibi koyu renk ana motif olmaya devam ediyor. RS spor koltuklar, jet grisi ince Nappa yan panellere ve siyah Alcantara orta panellere ve nergis sarısı petek dikişlere sahip. Özel “Iconic Edition” yazısı, siyah Alcantara üzerine nakışla işlenmiş. Siyah paspaslar sarı renkli RS işlemesiyle tamamlanırken, kapı kol dayanağı ve orta konsol da jet grisi ve aynı Audi sanal kokpitinin siyah kasası gibi nergis sarısı kontrast dikişlerle süslenmiş. Vites kolunda ise numaralı rozet iç tasarımı tamamlayarak, bu özel sürümdeki 100 aracın her birini farklı kılıyor.