Hyundai IONIQ 5’e bir günde iki ödül birden!

CARMEDYA.COM – Hyundai’nin tamamen elektrikli SUV’si IONIQ 5, Japonya’da Yılın Otomobili (JCOTY) yarışmasında “2022-2023 Yılın İthal Otomobili” ödülünü kazandı.

Hyundai’nin bataryalı elektrikli araç (BEV) markasının ilk modeli olan IONIQ 5, güçlü rakiplerini geçerek yarışmanın en prestijli ödüllerinden birini aldı. Koreli bir otomobil üreticisinin ilk kez JCOTY’de bir ödül kazanması, otomotiv endüstrisinde de yeni bir kilometre taşı olarak sayılıyor.

Japonya Yılın Otomobili ödülleri, ilk kez 1980 yılında Yılın En İyi 10 Otomobilini belirlemek için düzenlenmiş ve her bir kategori için de özel test sürüşleri yapılmıştı. Son 1 yıl içerisinde Japonya pazarında satışa sunulan araçlar, oldukça önemli olan bu yarışmaya katılabiliyor. Hyundai IONIQ 5 ise 48 iddialı aday arasından “En İyi 10 Otomobil” listesinde başı çekti. IONIQ 5, bu önemli ödülle beraber Japonya ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için elektrikli mobilitedeki iddiasını da kanıtlamış oldu. Dünyada Yılın Otomobili dahil olmak üzere birden fazla prestijli küresel ödüllerin sahibi olan Japonya’da bu ödülü almak, Hyundai açısından da oldukça önemli bir zafer anlamına geliyor.

Hyundai IONIQ 5, Japonya’da birinciliğini kutlarken aynı saatlerde Amerika’dan başka bir ödül haberi daha geldi. Dünyanın bir çok ülkesinde edisyonlara sahip olan Motor1.com, 2022 Yıldız Ödülleri’nde IONIQ 5’e Editörlerin Seçimi Ödülü’nü verdi. Yıldız Ödülleri, uzman editörler tarafından derecelendirilen tüm yeni araçları içeriyor. Ödüller, En İyi Elektrik, En İyi Performans, En İyi Lüks, En İyi Pick Up, En İyi SUV, En İyi Fiyat ve Editörün Seçimi gibi kategoriler bulunuyor.