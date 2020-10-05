Citroen’den sonbahar fırsatları

CARMEDYA.COM – Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroën Türkiye, ekim ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Citroën modellerine yüzde 0 faiz veya ayda 1500 TL’den başlayan çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

C5 Aircross SUV, 80 bin TL kredi için aylık 2 bin 500 TL taksit ödemesi ile veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi fırsatı bulunuyor.

Yeni C3’e 50 bin TL kredi için aylık 1500 TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Berlingo’ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile alınabiliyor.

BlueHDi motorlarla donatılmış tüm hafif ticari modellere ise 152 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.