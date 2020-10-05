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Citroen’den sonbahar fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroën Türkiye, ekim ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Citroën modellerine yüzde 0 faiz veya ayda 1500 TL’den başlayan çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün. Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

C5 Aircross SUV, 80 bin TL kredi için aylık 2 bin 500 TL taksit ödemesi ile veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi fırsatı bulunuyor.

Yeni C3’e 50 bin TL kredi için aylık 1500 TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Berlingo’ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile alınabiliyor.

BlueHDi motorlarla donatılmış tüm hafif ticari modellere ise 152 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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