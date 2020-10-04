İtalyan marka test süreçleri için OTAM’ı seçti

CARMEDYA.COM – İtalyan traktör, hasat makinesi ve dizel motor firması test süreçlerini OTAM’a (Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) emanet etti.

SAME Deutz-Fahr Italia S.p.A tarafından tasarlanan 500 kg ağırlığında ve 77 beygir gücündeki ağır vasıta motorunun, tip onay ve motor testleri Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM) laboratuvarlarında gerçekleştirildi. İtalya’dan gelen teknik ekip ve OTAM mühendislerinin gözetiminde ağır vasıta motorunun, motor gücü ve duman testleri yapıldı.

“Test süreçlerine hakimiyeti sebebiyle OTAM’ı tercih ettik”

OTAM ile gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili konuşan SAME Deutz-Fahr Italia S.p.A. Şirket Yetkilisi Mr. Giuliano Gruppo, “Bugüne kadar birçok önemli testi başarılı bir şekilde gerçekleştiren OTAM’ı test süreçlerine hakimiyeti ve ekibinin üstün teknik bilgisi sebebiyle tercih ettik. Kendi teknik ekibimiz ve OTAM’ın mühendisleri bir araya gelerek ağır vasıta motorunun, motor tip onay testlerini yaptılar. OTAM’a bu süreçte gösterdiği müşteri odaklı yaklaşımı ve sunduğu çözüm için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Dijitalleşme ile test süreçlerimizi hızlandırdık”

Konuyla ilgili konuşan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “OTAM olarak, üretim öncesi Ar-Ge, test ve sertifikasyon çalışmalarına yönelik testler gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda test süreçlerimizi hızlandıracak birçok önemli adım attık. Üç vardiyalı hizmet vermemizin yanında, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları ile hem müşterilerimizin hem de evden çalışmalarına devam eden iş arkadaşlarımızın OTAM’a gelmeden de işlerini kolaylıkla yürütebilmelerine olanak sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ve alanında yetkin kadromuz ile pandeminin test süreçlerimizi yavaşlatmasını engelleyip aksine hız kazandırıyoruz” dedi.

Salgına rağmen ciroda yüzde 55 artış

Özcan, “Bu sayede sadece yurt içinden değil Avrupa’dan da test talepleri alıyoruz. İtalya test hizmeti verdiğimiz ülkelerden birisi. Yurt dışından aldığımız işlerle birlikte, ağustos sonu itibari ile geçen senenin aynı dönemine göre ciromuzu yüzde 55 artırmış durumdayız. Test çalışmalarında bizi tercih eden İtalyan firma yöneticilerine ve testleri başarıyla yürüten yetkin kadromuza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.