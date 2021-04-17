Cupra Formentor’a Red Dot Tasarım Ödülü

CARMEDYA.COM – Otomotiv dünyasında henüz üçüncü yılında olan Cupra Formentor, 2021 Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü’ne layık görüldü.

Model, Car of the Year (Yılın Otomobili) seçimlerinde de podyum görmüştü.

1955 yılından bu yana tasarım konusunda uluslararası bir kalite simgesi olarak kabul edilen Red Dot Ödülleri; en iyi ürünlerin değerlendirildiği ‘Ürün Tasarımı’, yeni ürünlerin değerlendirildiği ‘Tasarım Konsepti’ ve tasarımcıların, ajansların ve şirketlerin değerlendirildiği ‘Markalar ve İletişim Tasarımı’ üç ana kategoride veriliyor.

Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü’nün estetik açıdan çekici, fonksiyonel, akıllı veya yenilikçi olmasından dolayı yılın en iyi ürününe verildiğini söyleyen Cupra ve Seat Yönetim Kurulu Başkanı Wayne Griffiths “Bu ödülle Cupra Formentor’un asi karakterinin tasarım dilinde takdir gördüğü kanıtlanmış oldu. Bu önemli ödül CUPRA tasarım ekibinin gerçekleştirdiği fantastik çalışmaları taçlandırılıyor” dedi.

MQB EVO platformunda üretilen Cupra Formentor, bir SUV otomobilin pratikliği, konforu ve genişliği ile bir hatchback’in sportifliği ve dinamizmini birleştiriyor.

50 uluslararası uzmandan oluşan Red Dot jürisinin değerlendirme süreci çeşitli kriterlere dayanıyor ve her jüri uzmanlığına göre tamamlanan bir yönlendirme çerçevesi sağlıyor. Değerlendirme kriterleri arasında inovasyon seviyesi, işlevsellik, ergonomi, sembolik ve duygusal içerik ve ekolojik uyumluluk gibi konular bulunuyor.