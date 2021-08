Volvo Cars Çin’deki üretim ve satış operasyonlarını alıyor

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, Çin’deki otomobil üretim tesislerinin ve satış operasyonlarının tam mülkiyetini almak amacıyla Geely Holding hisselerini satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Daqing Volvo Car Manufacturing Co., LTD ve Shanghai Volvo Car Research and Development Co., LTD’deki ek yüzde 50 hissenin satın alınması, Volvo Cars’ın en büyük pazarı olan Çin’deki konumunu daha da güçlendirecek ve küresel olarak en hızlı büyüyen bölgelerden birine sahip olma potansiyelini arttıracak.

İki ortak girişim şirketi, Volvo Car Group’un mali tablolarına tamamen dahil edilmiş olsa da Volvo Cars’ın net gelir ve öz kaynaklarındaki payı, işlemin ardından artacak.

İmzalanan anlaşmayı değerlendiren Volvo Cars’ın CEO’su. Håkan Samuelsson: “Volvo Cars, bu anlaşma ile Çin operasyonları üzerinde tam kontrole sahip Çinli olmayan ilk büyük otomobil üreticisi olacak.” dedi.

Geely Holding CEO’su Daniel Donghui Li: “Geely Holding Group ve Volvo Cars, sürekli olarak tüm grup içinde işbirliği yapmanın ve operasyonları yapılandırmanın daha iyi yollarını değerlendiriyor. Bu iki işlem, hem Volvo Cars hem de Geely Holding içinde daha net bir sahip olma yapısı oluşturacak.” şeklinde konuştu.

Volvo Cars, son yıllarda Çin’deki pazar ortalamasından çok daha hızlı büyüdü ve güçlü büyüme trendini sürdürmek için ülkeye yatırım yapmaya devam edecek. Volvo Cars işlemlerin ardından, Chengdu ve Daqing’deki üretim tesisleri, Çin’deki ulusal satış şirketi ve Şanghay’daki Ar-Ge tesisinin tam mülkiyetine sahip olacak.

İşlemler, Çin’de otomobil üretimi için ortak girişim gereksiniminin kalkmasıyla 2022 yılında başlayarak iki adımda tamamlanacak. İşlemlerin 2023 yılında resmi olarak tamamlanması bekleniyor.

İşlemler yasal onayları bekliyor. İlgili şirketlerin çalışanları ve ortakları, işlemlerden doğrudan etkilenmeyecek. Finansal detaylar açıklanmayacak.