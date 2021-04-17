Fiat’tan Egea Cross’a özel reklam filmi

CARMEDYA.COM – Otomotiv pazarındaki liderliğini sürdüren Fiat, Egea Ailesi’nin en yeni üyesi Egea Cross’a özel bir reklam filmi hazırladı.

14 Nisan akşamından itibaren yayınlanmaya başlayan reklam filminde; başarılı oyuncu Engin Öztürk, Egea Cross’un direksiyonuna geçti. Concept imzalı reklam filmi, İstanbul’un farklı lokasyonlarında üç günde çekildi. ‘Olay değişti’ temasıyla yaratılan Fiat Egea Cross reklam kampanyası, televizyon filmi dışında, basın, açık hava, radyo, internet gibi farklı mecraları kapsıyor.

Türkiye otomotiv tarihinde önemli bir yere sahip olan Fiat Egea Ailesi’nin yeni üyesi Cross’un reklam filminde, ülkemizdeki ilk uzaktan erişim teknolojisi olan Fiat Yol Arkadaşım Connect’in de reklam filminde rol alan başarılı oyuncu Engin Öztürk’ün ışıltılı yaşamı görülüyor ve yüksek yaşam standartlarına sahip bir kişinin aynı standartlara hizmet eden otomobili gösteriliyor. Hikayenin sonuna gelindiğinde ise; söz konusu otomobilin Fiat Egea Cross olduğu görülüyor. Böylece, Egea’nın “iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı” felsefesine atıfta bulunularak; sadece lüks araçlarda olabileceği tahmin edilen tasarım, güvenlik ve teknoloji özelliklerine erişilebilir bir SUV modeliyle de sahip olunabileceği vurgulanıyor.

Reklam filmiyle ilgili konuşan başarılı oyuncu Engin Öztürk “İş birliğimizden çok mutluyum. Reklam filminin çekimleri çok keyifli ve eğlenceli geçti. Üç gün boyunca yoğun bir programda, çok profesyonel bir ekiple çalıştık. Filmi ben de keyifle izledim” dedi.

Concept ile hayata geçirilen Egea Cross reklam filminin yaklaşık dokuz aylık titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Fiat Pazarlama İletişimi Müdürü Burak Umur Çelik ise, “Her şeyiyle tam ve erişilebilir bir otomobil sahibi olmanın mümkün olduğunu ispatlayan Egea modelimizin; sedan, hatchback ve station wagon seçeneklerine eklediğimiz dördüncü gövde tipi Egea Cross yine Türk tüketicisinin büyük beğenisiyle karşılandı.

Fiat Pazarlama İletişimi Müdürü Burak Umur Çelik

Egea Cross için hazırladığımız reklam filmimizle bu kez de yüksek ve donanımlı araçlara ulaşılabilir koşullarla sahip olmanın mümkün olduğunu vurguluyoruz. Yer aldığımız bu yeni segmenti de Egea Cross ile demokratize ediyor, “Olayı Değiştiriyoruz”. Reklam yüzümüz Engin Öztürk ise duruşuyla, Egea Cross’un temsil ettiği değerlere mükemmel bir uyum sağladı. Bu iletişim kampanyasının Egea Cross’un segmentinde dinamikleri değiştireceğine inancımız tam.” diye konuştu.