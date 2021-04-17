Toyota’nın resim yarışması dijital platforma taşınıyor

CARMEDYA.COM – Toyota tarafından “Senin Hayalin – Geleceğin Arabası” temasıyla her yıl düzenlenen “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” salgın önlemleri çerçevesinde bu yıl online olarak gerçekleştirilecek.

Bir önceki yıl hijyen koşulları göz önünde bulundurularak ertelenen organizasyon, geçtiğimiz yılın yarışması ile birleştirilerek, bu yıl 9’uncu kez düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl gönderilen resimler de Toyota Türkiye tarafından dijital ortama aktarılarak yarışmaya dahil edilecek.

Otomobilleri çocuklara sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme temasıyla ulusal olarak düzenlenen ve her yıl binlerce resmin katıldığı yarışma 7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımına açık olacak.

Çocuklar yaptıkları resimlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekip, bu fotoğrafları https://www.toyota.com.tr/hayalimdeki-araba/yarisma-hakkinda.json adresine göndererek yarışmaya katılabilecekler.

Gönderilen fotoğraflar en fazla 30 MB boyutunda jpeg, png ve PDF dosyası şeklinde olabilecek. Yarışma için başvurular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başlayıp 30 Mayıs tarihinde sona erecek. Haziran ayında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren resimler 2 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Önceki yıl 5000’i aşkın eserin gönderildiği yarışma, bu yıl gönderilecek çalışmalarla birlikte 4 ayrı kategoride konunun uzmanı jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri ise birbirinden değerli ödüller kazanacak.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara https://www.toyota.com.tr/hayalimdeki-araba/yarisma-hakkinda.json adresinden ulaşılabilecek.