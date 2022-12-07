DS 4’e yeni donanım seçeneği

CARMEDYA.COM – Eylül 2022’de Trocadero donanımıyla Türkiye’de satışına başlanan yeni DS 4, şimdi de 1 milyon 132 bin 100 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip Performance Line versiyonuna kavuştu.

Hem tasarımında hem de iç mekanında kapsamlı sportif detayları barındıran DS 4 Performance Line’da, Siyah Dış Tasarım Paketi, Alcantara, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar, Alcantara kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme, Performance Line işlemeli ön koltuklar, Performance Line kapı eşiği süslemesi ve karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik Minneapolis hafif alaşım jantlar ile özel bir seri oluşturuluyor. Dileyen DS 4 müşterileri, DS Matrix LED Vision Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri ile otomobillerini kişiselleştirebiliyor.

DS 4, 1,83 metrelik genişliğe, kompakt 4,40 metrelik uzunluğa ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor. Arka tarafta tavan, emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeler dikkat çekiyor. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine sahip.

Modelde standart olarak tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS Wings, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor. Daha dinamik olan DS 4 Performance Line ise siyah tasarım paketiyle siyah dış süslemelere (DS Wings, arka aydınlama grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri) ek olarak dikkat çeken siyah alaşım jantlar ve Alcantara kaplı özel iç mekan tasarım konseptine sahip.

Sade ve rafine iç tasarım

Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekâna sahip. Üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni ile öne çıkan araçta usta saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris işlemeleri ile DS Air’in gizli havalandırma çıkışları dikkat çekiyor.

DS 4’ün içi, iki birleşik alandan meydana geliyor: Konfor için bir temas bölgesi ve farklı arayüzler için interaktif bölge. Cam kontrolleri için iki tonlu uygulama, bilişsel algılamayı tetiklemek için tasarlanmış. Malzemeleri arasında bulunan farklı deri türleri ve Alcantara harmanlanmış. Modelde ayrıca kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma sunuluyor.

Türkiye’de BlueHDi 130 motor seçeneği ile sunulan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını fabrika verilerine göre yalnızca 10,9 saniyede tamamlayabiliyor. 203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede fabrika verilerine göre 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Güvenlik

DS 4 Performance Line BlueHDi 130’da, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve hem sürücüye hem de yolculara yüksek konfor sunan standart donanım listesi dikkat çekiyor. 10” Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, Navigasyon ön hazırlığı, DS Genişletilmiş Sanal Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikler öne çıkanlardan yalnızca bazıları olarak dikkat çekiyor.