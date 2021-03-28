Buradasınız
Home > Güncel > Lexus’un yeni konsepti gün sayıyor

Lexus’un yeni konsepti gün sayıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus yeni bir konsept aracın tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yeni konsept araç, markanın gelecek vizyonunu ortaya koyması bakımından da büyük önem taşıyor.

Yenilenen marka vizyonunu aktaracak olan Lexus, aynı zamanda yeni nesil lexus araçlarının tasarım dilini de gösterecek. Sergilenecek olan konsept araçtan bir ön gösterim görselleri paylaşan Lexus, bu yeni konseptin yanı sıra Lexus, 2021 yılı içerisinde bu yeni vizyon kapsamında geliştirilen ilk modelini de tanıtacak.

Yeni konsept aracı siluetini yansıtan fotoğraflarla merak uyandıran Lexus, markanın kendine özel tasarım anlayışını evrimleştirerek gelecek nesil modellere aktaracak.

Lexus, yeni konseptini 30 Mart Salı günü, Türkiye saati ile 14:00’de online olarak gerçekleştireceği bir organizasyonla sergileyecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Renault’da yeni dönem başlıyor

    Volkswagen Jetta

    Hızlı ve Öfkeli filmindeki VW Jetta satılıyor

    Yukarı