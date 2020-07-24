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Lexus 2021 Tasarım Ödülleri’ne başvurular başladı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Lexus, geleceğin tasarımcılarını desteklemek adına düzenlediği Lexus Tasarım Ödülleri’nde 2021 başvurularını kabul etmeye başladı.

Salgın sebebiyle 2020 Tasarım Ödülleri’nin sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanırken, şimdiden 9. Kez düzenlenecek ödüller için tasarımcıların özgün eserleri bekleniyor.

Her katılımcıdan tasarımlarını “İhtiyaçları Önceden Bilmek,” Yenilikçilik”, ve “Cazibe” olmak üzere Lexus markasının üç ana prensibiyle birleştirmesi bekleniyor.

2021 ödülleri için sonbaharda açıklanacak jüri üyeleri; tasarımcılar, akademisyenler ve yorumculardan oluşacak. Tüm katılımcılar arasından altı finalist belirlenecek ve fikirlerinin prototipe çevrilmesi adına bütçe desteği sağlanacak. Prototip üretme aşamasında ise finalistler dünya çapında tanınan tasarımcılardan mentörlük alacak. Ardından finalistler arasından Grand Prix kazananı açıklanacak.

Lexus Tasarım Ödülleri her zaman olduğu gibi tüm yetişkin tasarım profesyonellerine, öğrencilere ve tasarım tutkunlarına açık olarak gerçekleştirilecek. 2021 yılında da başvurular arasında endüstriyel tasarımdan, mimariye, teknolojiye, modaya, mühendisliğe ve iç mekan tasarımlarına kadar geniş bir yelpaze olması bekleniyor. Başvurular 11 Ekim 2020 tarihine kadar kabul edilecek.

Katılım konusunda daha fazla bilgi için: http://www.lexusdesignaward.com.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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