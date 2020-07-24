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Hyundai KONA’ya yeni donanım seviyesi: Smart

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi KONA için yeni bir donanım seviyesi daha geliştirdi.

Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulan “Smart” adlı donanım seviyesi, şehir içi ve uzun yolculuklarda kullanıcısına üst düzey konfor vaad eden birçok özellik sunuyor.

Yeni donanım seviyesi Smart ile KONA’nın 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) ilk göze çarpan özellikleri olarak öne çıkıyor.

Hyundai KONA Smart’da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor.

KONA Smart, şimdilik sadece 1.6 lt dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor.

Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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