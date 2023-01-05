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Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2022 rakamları açıklandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artarak 783.283 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre %5,5 oranında azalarak 592.660 adet, hafif ticari araç pazarı %8,6 artarak 190.623 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Aralık ayında %85,1, otomobil pazarı %99,2, hafif ticari araç pazarı ise %52,2 oranında arttı.

2022 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Aralık ayına göre %85,1 artarak 115.220 adet oldu.

2022 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %99,2 artarak 86.774 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %55,2 artarak 28.446 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %0,8 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %0,3 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %2,2 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre

Pazarın %88’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 303.145 adetle %51,1 pay, B segmenti otomobiller 215.644 adetle %36,4 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%41,4 pay, 245.410 adet) oldu. SUV otomobilleri; %36,6 pay ve 217.004 adet satış ile Sedan, %20,1 pay ve 119.087 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre

Benzinli otomobil satışları 408.920 adetle %69 pay, dizel otomobil satışları 103.311 adetle %17,4 pay, hibrit otomobil satışları 64.387 adetle %10,9 pay, otogazlı otomobil satışları 8.309 adetle %1,4 pay aldı.

Ayrıca 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre

1600cc altındaki otomobil satışları %2,7 artarak %87 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %38,9 azalarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %0,7 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 229.587 adetle %38,7 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 160.304 adetle %27 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller ise 464.338 adetle %78,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 128.322 adetle %21,7 pay aldı.

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların; %53’ü benzin/dizel motor tipinde ve %80’lik vergi diliminde, %16,7’si benzin/dizel motor tipinde ve %70’lik vergi diliminde yer aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre

Van gövde tipi %76,6 pay ve 146.093 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;
kamyonet gövde tipi %11,8 pay ve 22.483 adetle 2. sırada yer aldı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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