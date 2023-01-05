Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2022 rakamları açıklandı

CARMEDYA.COM – Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artarak 783.283 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre %5,5 oranında azalarak 592.660 adet, hafif ticari araç pazarı %8,6 artarak 190.623 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Aralık ayında %85,1, otomobil pazarı %99,2, hafif ticari araç pazarı ise %52,2 oranında arttı.

2022 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Aralık ayına göre %85,1 artarak 115.220 adet oldu.

2022 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %99,2 artarak 86.774 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %55,2 artarak 28.446 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %0,8 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %0,3 azalış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %2,2 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre

Pazarın %88’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 303.145 adetle %51,1 pay, B segmenti otomobiller 215.644 adetle %36,4 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%41,4 pay, 245.410 adet) oldu. SUV otomobilleri; %36,6 pay ve 217.004 adet satış ile Sedan, %20,1 pay ve 119.087 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre

Benzinli otomobil satışları 408.920 adetle %69 pay, dizel otomobil satışları 103.311 adetle %17,4 pay, hibrit otomobil satışları 64.387 adetle %10,9 pay, otogazlı otomobil satışları 8.309 adetle %1,4 pay aldı.

Ayrıca 7 bin 733 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre

1600cc altındaki otomobil satışları %2,7 artarak %87 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %38,9 azalarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %0,7 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 229.587 adetle %38,7 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 160.304 adetle %27 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller ise 464.338 adetle %78,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 128.322 adetle %21,7 pay aldı.

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların; %53’ü benzin/dizel motor tipinde ve %80’lik vergi diliminde, %16,7’si benzin/dizel motor tipinde ve %70’lik vergi diliminde yer aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre

Van gövde tipi %76,6 pay ve 146.093 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

kamyonet gövde tipi %11,8 pay ve 22.483 adetle 2. sırada yer aldı.