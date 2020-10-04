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Hektaş M Oil ziyaretçilerinin can dostlarına destek oluyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – OYAK bünyesinde hizmet veren M OIL ve HEKTAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde can dostları için özel bir işbirliğine imza attı.

M Oil’in 2018 yılında hayata geçirdiği “Can Dostu İstasyonlar” projesinin bu yılki mama destekçisi, OYAK bünyesinde hizmet veren bir diğer marka HEKTAŞ oldu.

HEKTAŞ’ın, kedi ve köpekler için 3 ton mama bağışı yaptığı Can Dostu İstasyonlarda kediler için oyun alanları ve kedi evleri, sokak köpekleri için kulübeler, evcil hayvan dostlarınızın serbestçe dolaşabileceği bir bahçe, köpek yıkama alanının yanı sıra mama ve su kapları bulunuyor.

“Yollardaki Eviniz” sloganı ile sürücülere hizmet veren M Oil istasyonları, özellikle evcil hayvanları ile uzun yolculuklarda mola verebilecek noktalar haline gelmek istiyor. Böylelikle araç sürücüleri istasyonlarda evcil dostları ile birlikte rahatlıkla mola verebilecekler. Sürücüler yakıtlarını alıp alışverişlerini yaparken evcil hayvanlarını gönül rahatlığıyla “Can Dostu” alanlara emanet edebilecekler.

Evcil hayvanların yanı sıra sokaklardaki dostlarınu da unutmayan M Oil istasyonları; HEKTAŞ’ın mama desteği ile birlikte yıl boyunca Smartheart Gold markalı kedi ve köpek mamalarını da seçili istasyonlardaki “Can Dostu” alanlarda ücretsiz olarak sunuyor olacak.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.moil.com.tr/can-dostu-istasyonlar.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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