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LEGO Technic’ten Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – LEGO Group, en yeni modeli LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51″i satışa sundu.

Yeni ürün, etkileyici tasarım öğeleriyle, Ferrari’nin gerçek modelini anımsatıyor. Modelin özgün özellikleri arasında, ön ve arka süspansiyon, aerodinamik kıvrımlar, hareketli pistonlara sahip bir V8 motor ve ikonik “Şahlanan At” amblemi ile süslenmiş bir direksiyon bulunuyor. Efsanevi tasarım; orijinal yarış numarası, sponsor çıkartmaları ve benzersiz üç renkli boyaması ile öne çıkıyor.

LEGO hayranları ve motor yarışlarına ilgi duyanlar için tasarlanan, 48 cm uzunluğundaki model, 1.677 LEGO Technic yapım parçasından üretildi. Ferrari iş birliği ile tasarlanan ilk LEGO Technic modeli olan LEGO Technic Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”, iki marka arasında 15 yıldan fazla süredir devam eden ortaklığın son ürünü olarak öne çıkıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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