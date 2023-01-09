Rolls-Royce Motor Cars’dan satış rekoru

CARMEDYA.COM – Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars bugün yaptığı açıklamada 2022 yılında en yüksek yıllık satış rakamlarına ulaştığını duyurdu. Rolls-Royce, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 artışla satış rekoru kırdı.

Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Markamız dünya genelinde yaklaşık 50 ülkedeki müşterilerine 2021’e göre yüzde 8 artışla toplam 6 bin 21 otomobil teslim etti. 2022 yılı Rolls-Royce Motor Cars için çok önemli bir yıl oldu. Sadece markamızın dünyaya ilk tamamen elektrikli modeli olan Rolls-Royce Spectre’yi tanıtmakla kalmadık, aynı zamanda 12 aylık tek bir dönemde 6 binden fazla otomobil teslim ettiğimiz ilk yıl olarak kayıtlara geçti.”

Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös

2022 yılında, Rolls-Royce, Orta Doğu, Asya-Pasifik, ABD ve Avrupa’da neredeyse tüm bölge satışlarında büyüme elde etti. Özelikle ABD, Büyük Çin ve Avrupa pazarları dengeli bir küresel satış tablosuna öncülük ediyor.

Avrupa’da Rolls-Royce motorlu otomobil satışları, bölgeyi etkileyen ciddi jeopolitik zorluklara rağmen 2022’de yeni zirvelere ulaştı.

Rekor sonuçlar, Ocak 2023’te Goodwood’daki Rolls-Royce Evi’nde tam üretimin başlamasının 20. yıldönümüne denk geliyor. Marka tarafından bir Rolls-Royce otomobil, sahibinin kişisel zevkini ve vizyonunu yansıtan, sipariş üzerine yapılmış bir sanat eseri olarak tanımlanıyor. 118 yıllık geçmişin tecrübesiyle üretilen yüksek değerli Bespoke siparişleri markanın gerçek bir Lüks Evi olarak konumunu yansıtıyor.

Dünyanın ilk ultra lüks elektrikli süper coupe modeli Rolls-Royce Spectre’ın ön siparişleri ise ekim ayındaki tanıtımının ardından markanın en iddialı otomobillerini geride bıraktı.

Otomobil üreticisinin 2030 yılı sonuna kadar sadece elektrikli modeller üretmeye yönelik ilk adımı olan Spectre modelinin müşteri teslimatları bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşecek. 2023 yılına kadar güvence altına alınan mevcut tüm Rolls-Royce modellerine yönelik talep, ön siparişlerle birlikte güçlü kalmaya devam ediyor.

Rolls-Royce Goodwood’da 2022 yılında 150’den fazla yeni iş kolu yaratıldı. Üretim tesisi şu anda 50’den fazla ulusu temsil eden 2 bin 500’den fazla kişiyi istihdam ediyor. Ayrıca 100’den fazla çırak destekleniyor ve her yıl benzer sayıda staj imkanı sunuluyor.