MOOV by Garenta’da yüzde 93’lük rekor artış

CARMEDYA.COM – Araç paylaşımı sektöründe yüzde 85 pazar payıyla lider konumda bulunan MOOV by Garenta, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 1-7 Haziran haftasında yeni bir rekora imza attı.

Eylül 2018’den bu yana en yüksek kiralama sayısına imza atan MOOV by Garenta’nın araçları geçtiğimiz hafta toplamda 30 bin defadan fazla kiralanırken, hafta sonu ise yaklaşık 10 bin defa kiralanarak ulaşımda önemli bir ihtiyacı giderdi.

Emre Ayyıldız – Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü

Daha önce 22 Mayıs Cuma günü bugüne kadarki en yüksek satış hacmine ulaştıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Salgın döneminde toplu taşıma kullanım oranları yüzde 85’e kadar düştü. Araç paylaşımı hizmeti sunduğumuz MOOV by Garenta’da salgın döneminde ulaşım ihtiyacına önemli ölçüde katkıda bulunduk ve rekorlara imza attık. Normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı haziran ayı itibarıyla talebin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta MOOV by Garenta’daki araçlarımız 31 bin 717 kez kiralandı. Hafta sonunda ise 10 bin defaya yakın kiralama işlemi gerçekleştirildi. 1-7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre kullanım oranında yüzde 93 artış yaşandı. Araç paylaşımına salgından sonra ilginin artacağını düşünüyorduk ve normalleşme adımlarının atıldığı ilk haftada gördüğümüz ciddi talep artışı bu düşüncemizi doğruladı” dedi.

MOOV by Garenta hizmetiyle kullanıcılarına araç kiralamada özgürlük sunduklarını belirten Emre Ayyıldız, araçların düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve kullanıcıların hiçbir temasta bulunmadan ister 15 dakika, ister 2 saat, isterlerse günlerce araç kiralayabildiklerini sözlerine ekledi.

MOOV by Garenta’da İstanbul – İzmir -İstanbul Kampanyası Başladı

Haziran ayı itibarıyla seyahat sınırlamalarının kalkması sonrasında MOOV by Garenta da yeni bir kampanya başlattı.

İstanbul ve İzmir’de 1700 araçla hizmet veren MOOV by Garenta, İstanbul’dan İzmir’e veya İzmir’den İstanbul’a tek yön seyahat özgürlüğü de getirdi. Yani İstanbul’dan araç kiralayıp İzmir’de ya da İzmir’den araç kiralayıp İstanbul’da kiralama işlemini sonlandırmak mümkün. MOOV by Garenta kullanıcıları, 10 Temmuz’a kadar yüzde 10 indirimli olarak sunulan kampanya kapsamında yakıt ve sigorta dahil olarak 695 TL’den başlayan fiyatlarla araç kiralanabilecek.