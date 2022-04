MG ZS iki yeni versiyonla Türkiye’de!

CARMEDYA.COM – MG otomobil markası, Doğan Grubu’nun güvencesiyle model portföyünü genişletmeyi sürdürüyor.

MG, yüzde 100 elektrikli ZS modelini ülkemizde satışa sunduktan sonra hem elektrikli hem benzinli motoru birlikte kullanan ‘fişe takılan hibrit’ e-HS’yi de ülkemizde yollara çıkartmıştı. Marka, elektrikli ZS modelinin benzinli versiyonlarını da ülkemizde satışa sundu.

2017 yılından beri dünyada 500 binin üzerinde müşteriyle buluşan, 4323 mm uzunluğu ile sınıfının en büyük modeli olan ZS, geniş iç hacmi ve sportif tasarımı ile MG ailesinin Türkiye’deki en yeni üyesi oluyor. 448 litrelik bagaj kapasitesiyle dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ZS, 10.1 inçlik dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneline sahip. ZS’in, 106 HP güç üreten 1,5 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonu 449 bin TL’den başlarken, 111 HP’lik 1,0 litrelik turbo benzinli tam otomatik modeli ise 579 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Bagajda elektrikli bisiklet sürprizi

MG markası elektrikli mobiliteye ve şehir içinde karbon emisyonlarnın azaltılmasına önem veriyor. Bu paralelde; ZS müşterilerine 55 km elektrikli menzili olan elektrikli bisikletini şehir içi trafik çözümü olarak sunuyor. Markanın sunmak istediği deneyim, MG ZS sahiplerinin metro, tramvay, metrobüs, Marmaray, vapur, uçak gibi toplu ulaşım araçlarına kısa mesafede bulunan yerlerde park ederek trafik yoğunluğu ve stresine girmeden yollarına devam edebilmeleri olarak öne çıkıyor. MG markası sürdürülebilir hayatı destekleme misyonu ile bu proje ile şehir trafiğinin rahatlamasına da destek olmayı amaçlıyor. Daha az yakıt kullanarak ekonomik kazanım da sağlayacak olan bu yaratıcı çözüm, karbondioksit salınımının çevreye yayılmasını azaltarak daha temiz bir çevrenin oluşmasına da katkı sağlıyor.

Motor seçenekleri

İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, ülkemizde satışa sunduğu ilk yüzde 100 elektrikli model ZS’in iki farklı benzinli motor seçeneğini de listesine ekledi. General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, 1,0 litrelik turbo benzinli ise 6 ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Hafif yapısıyla performans ve tutumluluğu bir arada sunabilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik versiyon, 106 HP güç ve 141 Nm tork değerlerine sahip. MG ZS 1,5 litrelik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 10,9 saniyede ulaşırken, ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 6,6 litre. 1,0 litrelik turbo üç silindirli benzinli motor ise 111 HP güç ve 160 Nm tork değerlerine sahipken, 0’dan 100 km/s hıza 12,4 saniyede ulaşıyor. Turbo benzinli versiyonun 100 kilometrede ortalama yakıt tüketim değeri ise 7,2 litre.

Comfort ve Luxury isimli iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan MG ZS, her iki donanımda da sınıfında fark yaratan özellikleri bünyesinde barındırıyor. Apple Carplay ve Android Auto desteğine sahip 10.1 inçlik dokunmatik ekran, yüksek çözünürlüğü ve kolay kullanımıyla standart olarak geliyor. Bunun yanında Luxury donanımında dijital gösterge paneli de standart olarak yer alıyor. Dijital klima yine her iki donanımda da standart sunulurken, anahtarsız giriş ve çalıştırma için Luxury donanımı tercih etmek gerekiyor. Hız sabitleyici ise hem Comfort hem de Luxury donanım listesinde mevcut. Ek olarak Luxury donanımında sunulan deri koltuklar sürücü tarafında elektrikli olarak ayarlanabilirken hem sürücü hem de yolcu tarafında yer alan ısıtma özelliği lüks algısını kuvvetlendiriyor. Dış donanımda ise elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı ve katlanabilen yanı aynalar her iki donanımda da standart olarak yer alırken, yine standart olan LED gündüz sürüş farları ZS’in modern görünümünü kuvvetlendiriyor. Otomatik yanan farlar hem Comfort hem de Luxury donanımda konforu artırırken, arka park sensörleri de şehir için manevralarda kolaylık sağlıyor.

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan ilk model

Sunduğu aktif ve pasif güvenlik ekipmanlarıyla aileler için ideal bir yol arkadaşı olan ZS, yüzde 100 elektrikli versiyonuyla Euro NCAP’ten 5 yıldız alan ilk model olmayı başarmıştı. Aynı gövde yapısını koruyan ZS’in benzinli versiyonları da zengin bir güvenlik listesine sahip. İki ISOFIX bağlantısı, ön, yolcu ve sürücü hava yastıkları ile yokuş kalkış desteği her iki donanımda da standart olarak yer alıyor.