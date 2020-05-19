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Peugeot Türkiye’den “Şimdi al Ağustos’ta ödemeye başla” kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, mayıs ayında geçerli kampanyasında, ödemeye Ağustos’ta başlama fırsatı sunuyor.

1.2 Pure Tech benzinli motor seçeneği ile 155 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan Peugeot SUV 2008 Dynamic ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Mayıs ayına özel “Şimdi al, Ağustos’ta ödemeye başla” kampanyası bulunuyor.

Şimdi al Ağustos’ta ödemeye başla kampanyası kapsamına Peugeot 3008 SUV 1.5 lt BlueHDi, Peugeot 5008 SUV 1.5 lt BlueHDi, Peugeot 508, Peugeot 208 Signature 1.5 lt BlueHDi, Peugeot 308 EAT8 (aylık 1650 TL taksitle), Peugeot Rifter EAT8 8 ve Peugeot hafif ticari ailesi giriyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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