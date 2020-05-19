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KIA garanti sürelerini 30 Haziran’a kadar uzattı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Motor’un markası olan KIA, COVID 19 salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen KIA araç sahiplerine esneklik sunuyor.

Binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda 3 yıl 100.000 km’ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle garanti süreleri uzatıldı.

KIA’dan yapılan açıklamada, 1 Şubat ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti süreleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar Kia yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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