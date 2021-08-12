Volvo ve Geely Aurobay’ı kuruyor

CARMEDYA.COM – Volvo Cars ve ana şirketi Geely Holding, motorlarla ilgili operasyonları için Aurobay adında bir ortak girişim kurma kararı aldı.

Şirketler daha önce açıkladıkları planlarına devam edecek ve şimdi bunları yeni, bağımsız bir işletmenin altında birleştirecek.

Yeni şirket, yeni nesil içten yanmalı motorlar, şanzımanlar ve hibrit çözümler de dahil olmak üzere tüm motorlarla ilgili küresel çapta tedarik sağlayacak.

Aurobay, ilk aşamada Volvo Cars ve Geely Holding’e ait olacak. Aurobay’in kuruluşunun ardından Volvo Cars, ilgili Ar-Ge ekibiyle birlikte İsveç Skövde’de bulunan motor fabrikası da dahil olmak üzere, Powertrain Engineering İsveç’teki tüm varlıklarını Aurobay’e devredecek. Ayrıca Çin’deki motor fabrikası ve diğer ilgili varlıklar da yine önümüzdeki aylarda Aurobay’e ait olacak.

Bağımsız ortak girişimin kurulması ve devir işlemleri, Volvo Cars’ın önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli yeni premium otomobillerine odaklanmasını sağlayacak.

Şirket, 2025 yılına kadar küresel satış hacminin yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden oluşmasını, yüzde 50’sinin ise Aurobay tarafından sağlanan motorlarla hibrit otomobillerden gelmesini hedefliyor. 2030 yılında satılan her otomobilin artık tamamen elektrikli olması isteniyor.

Geely Holding için yeni kuruluş, güçlü bir Ar-Ge ekibinin, teknolojik olarak gelişmiş ve verimli yanmalı ve hibrit motorların marka portföyüne eklenmesi anlamına geliyor. Aurobay ayrıca önemli operasyonel, endüstriyel ve finansal sinerjiler için güçlü bir temel oluşturacak.

Yeni bağımsız işletme Geely Holding Grubu dışındaki müşterilere de tedarik sağlayan, yüksek kaliteli, düşük emisyonlu, düşük maliyetli motor çözümleri üreten, küresel lider bir oyuncu olmayı hedefliyor.