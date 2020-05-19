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Suzuki Marine deniz motorlarında kurları sabitledi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki Marine, denizcilerin yaşanan ani dalgalanmalardan etkilenmemesi adına kuru 6.45’e sabitleme kararı aldı.

Mayıs ayı boyunca geçerli olacak uygulamadan dıştan takma deniz motorlarına sahip olmak isteyen tüm kullanıcılar faydalanabiliyor. Suzuki Marine, bu süreçte evden çıkamayan müşteriler için de canlı-görüntülü görüşme uygulamasıyla yetkili satıcılara ulaşma imkânı sağlıyor.

Ters dönüşlü çift pervane sistemi

Dıştan takma deniz motorlarında 2.5 HP’den 350 HP’ye kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Suzuki Marine’nin en son yeniliği olan ‘ters dönüşlü çift pervane sistemi’ dikkat çekiyor.

Yüksek performans ile dengeyi birleştiren bu yeni özellikle öne çıkan Suzuki’nin diğer bir yeniliğini ise mobil anlık bilgilendirme sistemi oluşturuyor. Bu sistem sayesinde denize açılmadan motorun kontrolü ve ihtiyaçları saniyeler içinde cep telefonu vasıtasıyla görülebiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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