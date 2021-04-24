Skoda yenilenen Fabia’nın tasarım detaylarını paylaştı

CARMEDYA.COM – Skoda, mayıs ayında dünya prömiyeri gerçekleştirilecek dördüncü nesil Fabia modelinin resmi tasarım taslaklarını yayınlandı.

Ön ve arka LED teknolojiye sahip farlar birlikte daha dikkat çekici görünen Fabia, markanın modern ve dinamik hatlarına sahip olacak. Önceki nesle göre 110 mm daha uzun ve 48 mm daha geniş olacak araç, MQB-A0 platformuna geçiş yapmasıyla birlikte yolcular ve bagaj alanı için daha da fazla hacim sunacak. Mevcut nesilde zaten büyük bir hacim sunan model, yeni neslinde 50 litre kadar ekstra bagaj hacmine sahip olacak.

İlk bakışta keskin ön farları ve geniş ızgarasıyla dikkat çeken Fabia, krom detaylı çerçeveler ve büyük jantlarla da dinamik bir görünüme sahip olacak.

Uzatılmış tavan spoyleri, geniş arka difüzör ve aerodinamik olarak optimize edilmiş tasarım, otomobilin sportif ve dinamik görünümünü vurguluyor.

Skoda’nın yayınladığı çizim görsellerinde, kristal detaylara sahip keskin ön farlar ve iki parçalı yapıya sahip arka aydınlatma grubu ön plana çıkıyor.

Skoda Fabia, 1999 yılında tanıtılan ilk neslinden bu yana 4.7 milyon adetten daha fazla satış rakamı elde etti.