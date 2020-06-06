“Oto Servisleri dijitalleşmeyle ayakta kalabilir”

CARMEDYA.COM – Türkiye’de 60 noktada hizmet veren RS Servis’in CEO’su Ünal Ünaldı, pandemi döneminde özel oto servislerinin geleceği ile ilgili tespitlerde bulundu.

Pandemi döneminde araç giriş sayısı yüzde 70’ten fazla düşen özel oto servislerinin, artan dolar kuru etkisi ile birlikte otomotiv sektöründeki satışların sekteye uğraması sebebiyle çok daha proaktif davranması gerektiğini söyleyen Ünaldı, dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yaklaşık 12 bin çalışanın bulunduğu ve özel oto servisleri sektörünün Pazar payının yüzde 55’ine denk gelen TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu üyesi 657 servise yıl sonuna kadar ücretsiz üyelik veren Destech Hasar Çözümleri ve Yazılım A.Ş ile servislerin dijitalleşmesine ön ayak olmak istediklerini ifade eden Ünaldı “Özel oto servislerinin dijital çağa ayak uydurması, bugün 3 ay öncesine göre kat be kat daha büyük önem arz ediyor. Servislerin kurumsallaşmasının ilk aktörlerinden birisi dijital entegrasyon. Kurumsallaşmayan ve dijitalleşmeyen servisleri önümüzdeki yıllarda zor günler bekliyor” yorumunda bulundu.

Araç sahipleri minimum temasla servis hizmeti görmek istiyor

İhtiyaç ve öncelikleri değişen araç sahiplerine de değinen Ünaldı, fiziksel temastan kaçınmak için bakım ve tadilatları bir süredir erteleyen vatandaşın, minimum temasla servis hizmeti görmek istediğine dikkat çekti. Ayrıca “Geliştirdiğimiz dijital yazılım çözümleri sayesinde özel oto servisleri, e-randevu yöntemi ile randevu alabiliyor, araç kabul kapasitesine göre tasarlanan akıllı randevu takvimi ile tüm müşterilerin takibini gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca yazılım sayesinde araç sahipleri, hem mobil aygıtlar hem de bilgisayarlar üzerinden otomobillerinin son durum takibini canlı olarak yapabiliyor” dedi.

“Özel oto servislerinin dijitalleşmesi için tüm altyapıya sahibiz”

Bilgi birikimi ve tecrübelerinden tüm özel oto servislerinin de yararlanması adına geliştirilen yazılımların özel servislerin kullanımına açıldığını söyleyen Ünaldı, müşteriler dışında iştiraklerin de düşünüldüğünü söyledi. Sigorta,eksper, filo, acente ve özel servislerin aynı anda dosya ve işlem takibi yapabildiği platform sayesinde fiziksel temasın minimuma indirildiğini ifade ederken “Daha verimli ve kurumsal bir yapı için evrak klasörleme zahmetinden de kurtaran yazılım sayesinde stok takibi, ön muhasebe, tahsilat raporlama, iş emri açabilme, hasar tespiti, fotoğraf yükleme, süreç takibi, tedarik takibi, ihale sisteminden parça talebinde bulunma, servis içi online mesajlaşma, atölye iş ataması, servisler için özel hazırlanmış hasar formlarını anlık ulaşım gibi işlemlerin hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyoruz. Geliştirdiğimiz bu yazılımları biz RS Servis olarak 3 yıldır tüm hizmet noktalarımızda kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.