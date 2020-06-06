Mercedes-Benz Türk Dünya Çevre Günü’nü kutluyor

CARMEDYA.COM – Türkiye’deki yatırımlarına 50 yılı aşkın süredir devam eden Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı yatırımlara devam ediyor.

2018 yılından beri Çevre Yönetimi Sistemi sertifikasına sahip olan Mercedes-Benz Türk; yatırımlarını, ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Ekibi’nin hazırladığı düzenli raporlamalara uygun bir şekilde gerçekleştiriyor.

Mercedes-Benz Türk, şirket genelinde tek kullanımlık plastik kullanımını Ekim 2019 itibarıyla durdurdu

Alınan karar kapsamında şirket içindeki içme suyu ihtiyaçları özel arıtma sistemlerinden sağlanmaya ve plastik yerine cam bardak ile cam şişe kullanımı desteklenmeye başlandı. Bu kararın ardında, şirket kapsamında yılda 350 bin pet şişe ve yaklaşık 15 milyon plastik kullanımlı bardağın kullanımının önüne geçilmesi hedefi bulunuyor.

Yeni uygulama ile tek kullanımlık plastik ürün tüketiminin önüne geçilmesi planlanırken; şirket genelinde uzun vadede üretim dışı kullanılan tüm plastik alımının durdurulması hedefleniyor.

Hoşdere Fabrikası, 2019 yılında tarihinin en düşük araç başı enerji tüketimi değerine ulaştı

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın kurulduğu 1995 yılından beri kullanılan ve yaklaşık %25 oranında enerji tasarrufu sağlayan Bina Otomasyon Sistemi’nin yazılımında son versiyon devreye alınarak kullanılmaya başlandı. 2019 yılında son versiyonu devreye alınan sistemin bir parçası olan zaman programları; aydınlatmaların ve ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelliyor. Ortam sıcaklığı ısı kontrol cihazları ile izlenirken; aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar ise zaman programları ile kontrol ediliyor. Isı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor. Enerjinin daha verimli kullanılmasını hedefleyen ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkileri kaynağından engellemek amacıyla Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde doğalgaz kullanılarak; elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor. Bu sistemle elektrik ihtiyacının %100’ü, kış aylarında ise ısı ihtiyacının %40’ı ve yaz aylarında klima amaçlı soğutma ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, araç başı enerji tüketimini bir önceki yıla göre %9,6 oranında azaltarak 2019 yılında tarihinin en düşük araç başı enerji tüketimi değerine ulaştı. 2019 yılında ayrıca fabrikadaki CO2 salınımında bir önceki yıla göre %11,3 oranında düşüş sağlandı. 2007 senesinden beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen tüm enerji verimliliği çalışmaları kapsamında araç başı %35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edilirken, karbondioksit salınımında yıllık 10.000 ton civarında düşüş sağlandı.

“Enerji Yönetim Sistemleri Tamamlama Sertifikası” bulunan Hoşdere Otobüs Fabrikası ayrıca ISO-50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını da almak için çalışmalara başladı. Sürdürülebilirlik kapsamında yatırımlar yapılmaya devam edilen fabrikada, 100 kWp gücünde bir pilot güneş santrali kurularak devreye alındı. Bu pilot güneş santralleri ile birlikte ilerleyen yıllar içinde güneş enerjisi kullanma hedefine doğru ilk adım atılmış oldu.

Aksaray Kamyon Fabrikası “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sertifikası” aldı

Son yıllarda yapılan yeni yatırımlar ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nın enerji güç kapasitesi %65 oranında artırıldı. Bu yatırımlar kapsamında; fabrika tesislerinde ve binalarında enerji verimliliği yüksek ve otomasyonlu ekipmanlar devreye alındı. Fabrikanın üretim kapasitesinin artırılmasına rağmen, tüm binalardaki altyapılarda otomasyonlaşma ve standartlaşmaya gidilerek Facility Management (FM) 4.0 adlı Merkezi Kontrol Odası aracılığıyla üretimin vardiya sistemine uygun olarak programlanması sağlandı.

Bunlara ek olarak; Aksaray Kamyon Fabrikası Türkiye’de ilk defa Enerji Yönetim Yazılım Robotu’nu devreye aldı. 2019 yılında devreye alınan bu yazılım robotunun; tüm tüketicileri anlık takip, regresyon hesabı, analizi, tüketim verilerini mail ile bilgilendirme gibi foksiyonları sayesinde enerji daha şeffaf bir şekilde yönetilmeye başlandı. Aksaray Kamyon Fabrikası 2019 yılında Mercedes-Benz Türk ailesinde ilk defa “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sertifikası’nı” aldı.

Sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde araç başı %35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edildi. 2014 yılında aldığı 5 yıllık Çevre İzin Belgesi’nin tarihini uzatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuran Aksaray Kamyon Fabrikası, fabrikada yapılan başarılı denetimler ve gerekli belgelerin sunulmasının ardından belge tarihini 2024 yılına kadar uzatmaya hak kazandı. Sorumluluk bilinci doğrultusunda tesisinde iyileştirmeler yapmaya devam eden Aksaray Kamyon Fabrikası ayrıca sunduğu “Enerji Yönetimi ve Verimliliği” konulu çevrimiçi eğitimler ile çalışanlarının farkındalığını da artırmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk en çevreci otomotiv üreticilerden biri olmayı sürdürüyor

Mercedes-Benz Türk’ün “Atık Yönetimi” ile ilgili 1.000.000 avronun üzerinde yatırım yaptığı Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 700.000 avroyu aşan tutarda yatırım yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikası’nda; tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, oluştukları noktalarda biriktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor.

“Hava Kirliliği Kontrolü” kapsamında yaptığı 110.000 avroluk yatırım ile fabrika bacalarının bir kısmında yeniliğe giden Mercedes-Benz Türk; yanma, yapıştırma ve boya süreçlerinden kaynaklanan uçucu organik bileşen emisyonlarını kontrol altında tutuyor.

2017 yılında uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Su projesiyle de fabrikadan çıkan bütün tehlikeli atık sular fabrika içerisinde bulunan endüstriyel ve biyolojik arıtma tesislerinden geçerek deşarj ediliyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere ve Aksaray fabrikalarında uyguladığı fosfatlama ve katodik daldırma sistemi sayesinde 10 yılı aşkın korozyon garantisi sağlanarak ürünlerin kullanım süresi artırılırken, ortaya çıkabilecek onarım amaçlı boyama ihtiyacı minimuma iniyor. Bu sayede bir yandan hammadde ve enerji tasarrufu sağlanırken diğer yandan da onarım sürecinin doğurabileceği çevre kirliliği sınırlandırılıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında boyahane merkezinde devreye aldığı yeni boya besleme sistemi ile boya sarfiyatı azaltılarak; hem tehlikeli atık miktarı hem de VOC salınımı ciddi ölçüde azaltılıyor.