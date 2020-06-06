DS ikinci showroomunu Ankara’da hizmete açtı

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen Fransız lüks otomobil markası DS, ikinci showrooumunu hizmete açtı.

2018 yılında ilk showroomunu İstanbul’da açan DS, Türkiye’deki ikinci showroomunu Ankara’da açarak pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermedi. Çankaya’da hizmete giren 350 metrekarelik tekonolojik lüks showroomu, yılın son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgesinde açılacak yeni showroom izleyecek. Koluman, DS yatırımlarına 2021 ve 2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edecek.

2020 hedefi 750 adet

Koluman A.Ş. iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS olarak 2019 yılını 300 adetlik satışla kapattıklarını belirterek “Pandemi dönemi de dahil olmak üzere bu yılın ilk 4 ayında 183 adetlik satış yaptık. Ankara’da açılan ve kasım ayında İstanbul’da açılacak ikinci Showroomumuz ile birlikte DS olarak yılı 750 bandında bir satışla kapatmak hedefindeyiz. Şu anda DS-7 ve DS-3 Crossback olmak üzere 2 ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren zarif, güçlü ve sofistike bir hat çizgisine sahip olan sedan modelimiz DS-9 Türkiye’ye gelecek. Bu modelimiz satışlarımızı ivmelendirecektir. Lüks segmentte Avrupa’da büyüyen 3 markadan biri olan DS, Türkiye’de de iddiasını mutlaka ortaya koyacaktır” dedi.

Pandemi’de 7 gün 24 saat hizmet

Erciş, pandemi döneminde lüks DS markasının haftanın 7 günü 24 saat satış ve servis hizmeti verdiğini de kaydederek “Bu dönemde müşterilerimiz online ve dijital kanallardan ulaşarak markamızın lüks ürünleriyle ilgili tüm bilgileri alabiliyorlar. Süreç içinde online olarak takas işlemleri ve satışlar da yaptık. Türkiye’deki prosedür, müşterilerimizin satış için mutlaka showrooma gelmesini gerektiriyor. Bu durum için de yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Salgın döneminde otomotiv sektörünün süreçten olumsuz etkilendiğini de sözlerine ekleyen Erciş “Sektör olarak tüm zorlukları aşacak güce sahibiz. Normalleşme ile birlikte ertelenen taleplerin devreye girmesini ve yılın 400-450 binlik satışla sona ermesini öngörüyorum. Premium segment ise, geçen seneye göre bir kayıp yaşamadan bu yılı tamamlar düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

“DS farklı bir lüks marka”

Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS’in iş yapış şekli ve tarz olarak diğer premium markalardan farklılaştığını belirterek “Showroomlarımızda bulunan sanal gerçeklik alanımızda gözlüğü takan müşterilerimiz, tamamen canlı olarak otomobilin bütün özelliklerini tek tek inceleyebiliyor. Renklerini ve deri döşemelerini değiştirebiliyor, modeli 360 derece görebiliyor, otomobilin dışına çıkıp tüm aksesuarları çok rahat inceleyebiliyor. Ayrıca müşterilerimiz modellerimizi deneyimlemek isterlerse, 24 saatlik süre boyunca otomobili test edebiliyorlar. Pandemi döneminde müşterilerimizin araçlarının servis zamanı geldiğinde biz kendilerinden otomobili aldırıyoruz, işlemini yaptırıyoruz ve geri götürüyoruz” dedi.