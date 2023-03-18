Avrupa’da satılan 4 elektrikli minibüsten biri Karsan e-JEST

CARMEDYA.COM – Karsan’ın ilk elektrikli modeli olan e-JEST, 2020 ve 2021 yılının ardından 2022 yılında da Avrupa’da elektrikli minibüs pazarında liderliği bırakmadı.

Wim Chatrou – CME Solutions tarafından yayınlanan 2022 yılı 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre; son iki yılda olduğu gibi Karsan e-JEST yüzde 28 pay ile elektrikli minibüs pazarının lideri oldu.

Karsan CEO’su Okan Baş

Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 84 büyüdüğünü söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Pazar hacmi sadece bir yılda iki katına yaklaştı. Büyüyen pazarda, üstelik rakiplerin de güçlenmeye başladığı bir yılı daha lider olarak kapattık ve üst üste üçüncü yılımızda da e-JEST ile Avrupa elektrikli minibüs pazarının lideri olduk. Yalnızca Karsan için değil Türk otomotiv sanayisi için de bu çok önemli bir başarı. Karsan e-JEST; Fransa, Romanya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya gibi pazarlarda çok güçlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor” dedi. Avrupa pazarında 4 elektrikli minibüsten birinin Karsan e-JEST olduğunu vurgulayan Okan Baş, “2018 sene sonunda lansmanını yapıp 2019’da yollara çıkardığımız e-JEST, başarı grafiğini her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde halk e-JEST’lerle güvenle yolculuk yapıyor. Bu da Karsan’ın yüksek tecrübesi, gelişmiş Ar-Ge ve kalifiye çalışan gücünün en büyük göstergesi. e-JEST’in yanı sıra, 8 metre boyundaki e-ATAK modelimiz de 2022’de Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinin ikinci kez lideri oldu. Tüm Karsan modellerinin, aynı güçlü başarı grafiğini 2023 yılında da sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu.



Karsan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motoruna sahip. BMW altyapısına sahip bataryalarıyla e-JEST, 210 kilometreye kadar menzil sunarak 6 metrelik elektrikli minibüs sınıfının en iyi performansını sunuyor. e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. Tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB girişi ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforu sunuyor.