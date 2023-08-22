Araç kiralama sektöründe hibrit ve elektrikli araç payı arttı

CARMEDYA.COM – Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2023 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 27,2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 31 bin 800 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 110 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 0,5 artarak 246 bin 100 adede ulaştı.

Hibrit ve elektrikli araçların yükselişi devam ediyor

Rapora göre, Renault yüzde 18,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 16,5’le Fiat, yüzde 11,4 ile Toyota, yüzde 10,4 ile Volkswagen ve yüzde 10,3’le Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 48,3’ü kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12,5 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 2023 yılının ilk yarısında yüzde 7,2’ye yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 48’lik bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 42,7’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 9,2’ye yükseldi.

Sedan yine birinci sırada

TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise, yılın ilk altı ayı sonunda operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 55,4 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 21,1 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 14,2 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 1,1 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Sektörün toplam araç parkının yüzde 75,5’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

Sektörün 2023’ün ilk yarısında ödediği vergi tutarı 14,6 milyar TL

Operasyonel kiralama sektörü, yılın ilk altı ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. Sektörün 2023’ün ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 14,6 milyar TL’yi buldu.

“Kiralama, satın almaya göre avantajını koruyor”

Yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin sonuçları değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Yavaşlayan ekonomik aktivite, tedarik zincirinde yaşanan aksama, küresel enflasyon baskısı, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ticari hayatta zorluklara neden olmaya devam ediyor. Tüm bu zorluklara rağmen araç kiralama kuruluşları müşteri taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyor. Operasyonel araç kiralamaya talep olmasına rağmen, yeni araç tedarikinde ve finansmana erişimde halen devam eden sıkıntılar nedeniyle sektörümüz arzu edilen büyümeyi yakalayamıyor. Artan araç maliyetleri sebebi ile sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, sınırlı donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyor. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine karşın araç kiralama, satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı durumda. Operasyonel araç kiralama kuruluşları, satın alma ve filo yönetimindeki uzmanlıkları sayesinde yarattıkları verimliliği müşterilerine yansıtarak araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor” diye konuştu.